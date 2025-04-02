Містичні локації в Україні — де варто побувати туристам

Підгорецький замок у Львівській області. Фото: wikipedia.org

В Україні є багато локацій не лише з неймовірними краєвидами, а оповитих загадковими легендами. В таких місцях панує містична атмосфера.

Редакція Новини.LIVE розповідає про місця в Україні, від яких холодить кров у венах.

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Домініканський собор у Львові

Він був побудований у далекому 1749 році. Під час Другої світової війни споруда слугувала собором римо-католицького монастиря ордену домініканці. Охоронці собору розповідають, що вночі в соборі відбуваються дивні речі — чутно спів хору, стукіт друкарської машинки, а з полиць падають книжки. Вважається, це стінами собору бродить привид монаха-домініканця.

Домініканський собор. Фото: lviv.travel

Підгорецький замок у Львівській області

Він розташований в селі Підгірці Бродівського району Львівської області. Багато відвідувачів в один голос говорять про те, що в стінах замку мешкає привид. Їх слова підтвердили фахівці авторитетної американської дослідницької групи. За допомогою спеціальної техніки було виявлено, що цей привид мешкає майже в кожній кімнаті замку.

Підгорецький замок. Фото: googleusercontent.com

Жевахова гора в Одесі

У стародавні часи на горі мешкали греки. Гору назвали на честь власника маєтку на самій вершині горі — генерал-майора Івана Жевахова. Подейкують, що на гору прилітали інопланетяни. Уфологи вже ретельно досліджують цю локацію.

Жевахова гора. Фото: wikipedia.org

Ужгородський замок

Він був побудований в XVII столітті та належав графу Другет. Замок намагалися завоювати поляки. За легендою, один з воїнів під час розвідки в замку закохався в красиву доньку графа. Дівчина відповіла взаємністю та розкрила поляку потаємні ходи замку. Батько красуні розлютився і нібито замурував її в стінах споруди.

Ужгородський замок. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали, чому пасажирів змушують роззуватись в аеропорту. Також ми писали про шокуючу заборону в Сінгапурі.