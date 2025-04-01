Топ-4 готелі 5 зірок з доступними цінами — підбірка для мандрівників

Туристки відкривають нову країну. Фото: Freepik

Вибір готелю для відпустки — непроста задача. Його розташування та зручності можуть вас розчарувати.

Про це пише Daily Mail.

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Найкращі готелі світу

Фахівці проаналізували на Hotels.com п'ятизіркові готелі у 76 країнах світу, щоб знайти найкращі у світі варіанти за співвідношенням ціна-якість. Усі готелі, що увійшли до рейтингу, мають рейтинг 8 з 10 або вище, при цьому спеціалісти виключили об'єкти, розташовані в "особливо важкодоступних місцях".

Найдешевший п'ятизірковий готель у світі — Emerald Bay Hotel & Spa в Нячангу (В'єтнам), який можна забронювати всього за 26 євро за ніч. За такий цінник туристи можуть "насолоджуватися видом на море з тераси на даху" та "отримати доступ до приватного пляжу".

Emerald Bay Hotel & Spa. Фото: Hotels.com

Ще один доступний готель Angkor Miracle Resort and Spa розташований в Камбоджі. Ніч в ньому вартує всього 59 євро.

"Величезні номери оформлені в традиційному камбоджійському стилі з підлогою з темного дерева та різьбленими меблями", — йдеться в описі готелю.

Angkor Miracle Resort and Spa. Фото: Hotels.com

У Європі одним із "найбільш вражаючих" готелів було визнано Grand Hotel Continental у Бухаресті. Ніч в готель у центрі румунської столиці, коштує всього 104 євро за ніч. Він облаштований гідромасажною ванною, сауною і тренажерним залом. Туристи також можуть повечеряти у вишуканому ресторані з "столовим сріблом, канделябрами та меблями в стилі бароко".

Grand Hotel Continental. Фото: Hotels.com

Серед гір в Андоррі найдешевшим п'ятизірковим готелем було визнано Suites Plaza Hotel & Wellness, ніч вартує 128 євро. Він знаходиться всього в 15 хвилинах від гірськолижних схилів у Валнорді та має оздоровчий центр з "сауною, критим басейном, тренажерним залом і спа-центром для сімейного відпочинку".

Suites Plaza Hotel & Wellness. Фото: booking.com

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