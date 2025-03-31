Перетин кордону з Угорщиною — які речі категорично заборонені

Мандрівка до Угорщини. Фото: Szabolcs Toth/Unsplash

Мандрівники, які планують відвідати найближчим часом Угорщину, мають ознайомитися із низкою митних обмежень. За їх порушення туристів можуть не лише не пропустити на кордоні, а й оштрафувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає про речі, які категорично заборонено брати із собою в подорож до Угорщини.

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Правила перетину кордону з Угорщиною

До Угорщини забороняється ввезення м'ясних та молочних продуктів із країн, які не входять до ЄС. Під суворою забороню також імпорт рідкісних видів тварин і рослин, та виробів із них.

Зокрема, прикордонники не пропустять вас зі слоновою кісткою, панциром черепахи, коралами, шкірою рептилій та деревиною з лісів Амазонії.

Наземним транспортом дозволено перевозити особисті речі вартістю до 300 євро, під час подорожі авіа або морем — 430 євро, 150 євро — для дітей до 15 років.

Якщо ви перевозите із собою готівку у розмірі понад 10 тис. євро — ці кошти треба обов'язково задекларувати.

Перевірка багажу на кордоні. Фото: УНІАН

Також введені обмеження на продукти, зокрема, дозволяється ввозити на територію Угорщини:

макарони і крупи — до 5 кг

кава — до 500 г, чай — до 100 г

цукор — до 20 кг

не більше 20 кг випотрошеної риби

сухе молоко для немовлят, їжа для дітей та спеціальна медична їжа (включаючи їжу для домашніх тварин).

Алкоголь та тютюн:

40 сигарет або 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 грам курильного тютюну (ця норма діє при перетині кордону наземним транспортом, у разі авіа та морським шляхом норма збільшується вп'ятеро)

1 літр алкоголю, що перевищує 22% об., або неденатурований етиловий спирт 80% об, 2 літри алкоголю, що не перевищує 22%, 4 л вина та 16 літрів пива.

Також ви маєте право перевозити ліки для власних потреб. Для рецептурних ліків необхідний документ із вашим діагнозом, завірений печаткою лікаря.

До Угорщини також можна взяти з собою до 10 літрів палива в каністрі та до двох одиниць техніки, загальною вартістю до 300 євро.

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