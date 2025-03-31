Пересечение границы с Венгрией - какие вещи категорически запрещены

Путешествие в Венгрию — какие вещи запрещено брать туристам
Путешественники, которые планируют посетить в ближайшее время Венгрию, должны ознакомиться с рядом таможенных ограничений. За их нарушение туристов могут не только не пропустить на границе, но и оштрафовать.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о вещах, которые категорически запрещено брать с собой в путешествие в Венгрию.
Правила пересечения границы с Венгрией
В Венгрию запрещается ввоз мясных и молочных продуктов из стран, которые не входят в ЕС. Под строгим запретом также импорт редких видов животных и растений, и изделий из них.
В частности, пограничники не пропустят вас со слоновой костью, панцирем черепахи, кораллами, кожей рептилий и древесиной из лесов Амазонии.
Наземным транспортом разрешено перевозить личные вещи стоимостью до 300 евро, во время путешествия авиа или морем — 430 евро, 150 евро — для детей до 15 лет.
Если вы перевозите с собой наличные в размере более 10 тыс. евро — эти средства надо обязательно задекларировать.
Также введены ограничения на продукты, в частности, разрешается ввозить на территорию Венгрии:
- макароны и крупы — до 5 кг
- кофе — до 500 г, чай — до 100 г
- сахар — до 20 кг
- не более 20 кг выпотрошенной рыбы
- сухое молоко для младенцев, еда для детей и специальная медицинская пища (включая пищу для домашних животных).
Алкоголь и табак:
- 40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 грамм курительного табака (эта норма действует при пересечении границы наземным транспортом, в случае авиа и морским путем норма увеличивается в пять раз)
- 1 литр алкоголя, превышающего 22% об., или неденатурированный этиловый спирт 80% об, 2 литра алкоголя, не превышающего 22%, 4 л вина и 16 литров пива.
Также вы имеете право перевозить лекарства для собственных нужд. Для рецептурных лекарств необходим документ с вашим диагнозом, заверенный печатью врача.
В Венгрию также можно взять с собой до 10 литров топлива в канистре и до двух единиц техники, общей стоимостью до 300 евро.
Напомним, мы рассказывали о греческом курорте, где стоит отдохнуть на Пасху. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.
Читайте Новини.LIVE!