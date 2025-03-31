Пересечение границы с Венгрией - какие вещи категорически запрещены

Путешествие в Венгрию. Фото: Szabolcs Toth/Unsplash

Путешественники, которые планируют посетить в ближайшее время Венгрию, должны ознакомиться с рядом таможенных ограничений. За их нарушение туристов могут не только не пропустить на границе, но и оштрафовать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о вещах, которые категорически запрещено брать с собой в путешествие в Венгрию.

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Правила пересечения границы с Венгрией

В Венгрию запрещается ввоз мясных и молочных продуктов из стран, которые не входят в ЕС. Под строгим запретом также импорт редких видов животных и растений, и изделий из них.

В частности, пограничники не пропустят вас со слоновой костью, панцирем черепахи, кораллами, кожей рептилий и древесиной из лесов Амазонии.

Наземным транспортом разрешено перевозить личные вещи стоимостью до 300 евро, во время путешествия авиа или морем — 430 евро, 150 евро — для детей до 15 лет.

Если вы перевозите с собой наличные в размере более 10 тыс. евро — эти средства надо обязательно задекларировать.

Проверка багажа на границе. Фото: УНИАН

Также введены ограничения на продукты, в частности, разрешается ввозить на территорию Венгрии:

макароны и крупы — до 5 кг

кофе — до 500 г, чай — до 100 г

сахар — до 20 кг

не более 20 кг выпотрошенной рыбы

сухое молоко для младенцев, еда для детей и специальная медицинская пища (включая пищу для домашних животных).

Алкоголь и табак:

40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 грамм курительного табака (эта норма действует при пересечении границы наземным транспортом, в случае авиа и морским путем норма увеличивается в пять раз)

1 литр алкоголя, превышающего 22% об., или неденатурированный этиловый спирт 80% об, 2 литра алкоголя, не превышающего 22%, 4 л вина и 16 литров пива.

Также вы имеете право перевозить лекарства для собственных нужд. Для рецептурных лекарств необходим документ с вашим диагнозом, заверенный печатью врача.

В Венгрию также можно взять с собой до 10 литров топлива в канистре и до двух единиц техники, общей стоимостью до 300 евро.

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