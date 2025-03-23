Рейтинг авіакомпаній з найменшими кріслами — перелік

Не Ryanair — названо авіакомпанію з найменшими кріслами
Стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі. Рейтинг точно вас здивує.
Його опублікував портал Express.
Яких авіакомпаній краще уникати
Результати досліджень компанії Which показують, що далеко не всі крісла економ-класу однакові. На вершині рейтингу опинилися American Airlines з відстанню між сидіннями 79 см і шириною сидіння 43 сантиметри.
Найгірші крісла виявилися у Wizz Airlines і TAP Portugal. Зокрема, у Wizz Airlines крок крісел становив лише 71 сантиметр, а ширина — 46 сантиметрів.
У TAP Portugal крок крісел становив до 70 сантиметрів, а ширина — 45 сантиметрів.
Повний рейтинг авіакомпаній із кроками між кріслами:
- Aer Lingus: 78 сантиметрів.
- British Airways: 76,6 сантиметра.
- easyJet: 75 сантиметрів.
- Jet2: 74,5 сантиметра.
- KLM: 74 сантиметри.
- Lufthansa: 74 сантиметри.
- Norwegian: 73,8 сантиметра.
- Ryanair: 76 сантиметрів.
- TAP Portugal: 74 сантиметри.
- TUI: 71 сантиметр.
- Vueling: 73,7 сантиметра.
- Wizz Air: 71 сантиметр.
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