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Не Ryanair — названо авіакомпанію з найменшими кріслами

23 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Рейтинг авіакомпаній з найменшими кріслами — перелік
Літак Ryanair. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі. Рейтинг точно вас здивує.

Його опублікував портал Express.

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Результати досліджень компанії Which показують, що далеко не всі крісла економ-класу однакові. На вершині рейтингу опинилися American Airlines з відстанню між сидіннями 79 см і шириною сидіння 43 сантиметри.

Найгірші крісла виявилися у Wizz Airlines і TAP Portugal. Зокрема, у Wizz Airlines крок крісел становив лише 71 сантиметр, а ширина — 46 сантиметрів.

У TAP Portugal крок крісел становив до 70 сантиметрів, а ширина — 45 сантиметрів.

Не Ryanair — названо авіакомпанію з найменшими кріслами - фото 1
Місця в літаку. Фото: Freepik

Повний рейтинг авіакомпаній із кроками між кріслами:

  • Aer Lingus: 78 сантиметрів.
  • British Airways: 76,6 сантиметра.
  • easyJet: 75 сантиметрів.
  • Jet2: 74,5 сантиметра.
  • KLM: 74 сантиметри.
  • Lufthansa: 74 сантиметри.
  • Norwegian: 73,8 сантиметра.
  • Ryanair: 76 сантиметрів.
  • TAP Portugal: 74 сантиметри.
  • TUI: 71 сантиметр.
  • Vueling: 73,7 сантиметра.
  • Wizz Air: 71 сантиметр.

Нагадаємо, ми розповідали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. Також ми писали, які локації варто відвідати в Гонконгу.

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