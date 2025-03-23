Рейтинг авіакомпаній з найменшими кріслами — перелік

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі. Рейтинг точно вас здивує.

Його опублікував портал Express.

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Результати досліджень компанії Which показують, що далеко не всі крісла економ-класу однакові. На вершині рейтингу опинилися American Airlines з відстанню між сидіннями 79 см і шириною сидіння 43 сантиметри.

Найгірші крісла виявилися у Wizz Airlines і TAP Portugal. Зокрема, у Wizz Airlines крок крісел становив лише 71 сантиметр, а ширина — 46 сантиметрів.

У TAP Portugal крок крісел становив до 70 сантиметрів, а ширина — 45 сантиметрів.

Місця в літаку. Фото: Freepik

Повний рейтинг авіакомпаній із кроками між кріслами:

Aer Lingus: 78 сантиметрів.

British Airways: 76,6 сантиметра.

easyJet: 75 сантиметрів.

Jet2: 74,5 сантиметра.

KLM: 74 сантиметри.

Lufthansa: 74 сантиметри.

Norwegian: 73,8 сантиметра.

Ryanair: 76 сантиметрів.

TAP Portugal: 74 сантиметри.

TUI: 71 сантиметр.

Vueling: 73,7 сантиметра.

Wizz Air: 71 сантиметр.

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