Ryanair може скасувати бронь вашого місця — в чому причина

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ірландський лоукостер Ryanair, попри бюджетні квитки, бере з пасажирів плату за надмірну вагу ручної поклажі та "Пріоритетну посадку". Мандрівники також змушені платити за бронювання місць в літаку, проте авіакомпанія зберегла за собою право пересадити пасажирів.

Про це попереджає видання Express.

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З огляду на те, що пасажирам Ryanair також доводиться платити додаткові збори за бронювання місць в літаку, подорож може стати дорогим задоволенням, якщо ви вилітаєте разом з родиною або друзями.

Для тих, хто вирішив зарезервувати місця, онлайн-реєстрація доступна від 60 днів до двох годин до вильоту рейсу. Однак, якщо ви вирішите не бронювати місце, Ryanair безкоштовно надасть вам місце у випадковому порядку.

Однак є нюанс, про який багато хто може не здогадуватися. Навіть після сплати за конкретне місце в правилах та умовах Ryanair зазначено, що авіакомпанія "може змінити виділені вам місця в будь-який час, навіть якщо ви їх забронювали, якщо це необхідно з операційних міркувань, з міркувань безпеки або з міркувань захисту".

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Крім того, правила авіакомпанії передбачають, що пасажири, які бажають сидіти в рядах 1, 16 або 17, де розташовані аварійні виходи, повинні відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше 16 років і бути здатними надати допомогу в надзвичайній ситуації.

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