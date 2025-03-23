Рейтинг авиакомпаний с самыми маленькими креслами - перечень

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе. Рейтинг точно вас удивит.

Его опубликовал портал Express.

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Результаты исследований компании Which показывают, что далеко не все кресла эконом-класса одинаковы. На вершине рейтинга оказались American Airlines с расстоянием между сиденьями 79 см и шириной сиденья 43 сантиметра.

Худшие кресла оказались у Wizz Airlines и TAP Portugal. В частности, у Wizz Airlines шаг кресел составлял всего 71 сантиметр, а ширина — 46 сантиметров.

У TAP Portugal шаг кресел составлял до 70 сантиметров, а ширина — 45 сантиметров.

Места в самолете. Фото: Freepik

Полный рейтинг авиакомпаний с шагами между креслами:

Aer Lingus: 78 сантиметров.

British Airways: 76,6 сантиметра.

easyJet: 75 сантиметров.

Jet2: 74,5 сантиметра.

KLM: 74 сантиметра.

Lufthansa: 74 сантиметра.

Norwegian: 73,8 сантиметра.

Ryanair: 76 сантиметров.

TAP Portugal: 74 сантиметра.

TUI: 71 сантиметр.

Vueling: 73,7 сантиметра.

Wizz Air: 71 сантиметр.

Напомним, мы рассказывали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Также мы писали, какие локации стоит посетить в Гонконге.