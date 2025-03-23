Рейтинг авиакомпаний с самыми маленькими креслами - перечень

Не Ryanair — названа авиакомпания с самыми маленькими креслами
Стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе. Рейтинг точно вас удивит.
Его опубликовал портал Express.
Какие авиакомпании лучше избегать
Результаты исследований компании Which показывают, что далеко не все кресла эконом-класса одинаковы. На вершине рейтинга оказались American Airlines с расстоянием между сиденьями 79 см и шириной сиденья 43 сантиметра.
Худшие кресла оказались у Wizz Airlines и TAP Portugal. В частности, у Wizz Airlines шаг кресел составлял всего 71 сантиметр, а ширина — 46 сантиметров.
У TAP Portugal шаг кресел составлял до 70 сантиметров, а ширина — 45 сантиметров.
Полный рейтинг авиакомпаний с шагами между креслами:
- Aer Lingus: 78 сантиметров.
- British Airways: 76,6 сантиметра.
- easyJet: 75 сантиметров.
- Jet2: 74,5 сантиметра.
- KLM: 74 сантиметра.
- Lufthansa: 74 сантиметра.
- Norwegian: 73,8 сантиметра.
- Ryanair: 76 сантиметров.
- TAP Portugal: 74 сантиметра.
- TUI: 71 сантиметр.
- Vueling: 73,7 сантиметра.
- Wizz Air: 71 сантиметр.
Напомним, мы рассказывали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Также мы писали, какие локации стоит посетить в Гонконге.
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