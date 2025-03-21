Сучасні потяги у Франції — фото

Потяги TGV п'ятого покоління. Фото: Yann Audic

В 2026 році у Франції запустять високошвидкісні потяги TGV п'ятого покоління. Пасажири зможуть насолоджуватися подорожами у вагонах в футуристичному інтер'єрі.

Про це пише Express.

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Повідомляється, що потяги TGV п'ятого покоління були спільно розроблені оператором пасажирських залізниць країни SNCF Voyageurs і виробником Alstom. Наразі вартість замовлення зі 115 вагонів у футуристичному стилі складає 4 млрд євро (18 млрд гривень).

Дизайнери зазначають, що новий потяг не схожий на будь-який інший вид транспорту, адже він прокладає собі шлях крізь ландшафт, подібно до річки, що тече. Акцент зроблений на комфорті пасажирів — зручні крісла, столики та розетки біля кожного місця.

"Ідея полягала в тому, щоб по-новому поглянути на світ залізниць, зачарувати технічне та індустріальне середовище, створити м'якшу і більш особисту бульбашку комфорту в спільному просторі", — додали в SNCF Voyageurs.

Потяги TGV п'ятого покоління. Фото: Yann Audic

Салон в потягах TGV п'ятого покоління. Фото: Yann Audic

Місця пасажирів в потягах TGV п'ятого покоління. Фото: Yann Audic

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