Сучасні потяги у Франції — фото

У Франції з'являться нові швидкісні потяги — футуристичні фото
В 2026 році у Франції запустять високошвидкісні потяги TGV п'ятого покоління. Пасажири зможуть насолоджуватися подорожами у вагонах в футуристичному інтер'єрі.
Про це пише Express.
Модернізовані потяги в Франції
Повідомляється, що потяги TGV п'ятого покоління були спільно розроблені оператором пасажирських залізниць країни SNCF Voyageurs і виробником Alstom. Наразі вартість замовлення зі 115 вагонів у футуристичному стилі складає 4 млрд євро (18 млрд гривень).
Дизайнери зазначають, що новий потяг не схожий на будь-який інший вид транспорту, адже він прокладає собі шлях крізь ландшафт, подібно до річки, що тече. Акцент зроблений на комфорті пасажирів — зручні крісла, столики та розетки біля кожного місця.
"Ідея полягала в тому, щоб по-новому поглянути на світ залізниць, зачарувати технічне та індустріальне середовище, створити м'якшу і більш особисту бульбашку комфорту в спільному просторі", — додали в SNCF Voyageurs.
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