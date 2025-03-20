В Італії продають будинки за 1 євро — деталі

Італійське містечко Пенне. Фото: abruzzo-villas.com

У невеликому італійському містечку Пенне влада придумала, як зробити занедбане містечко більш заселеним. Нові власники можуть придбати будинки за 1 євро (приблизно 45 гривень).

Про це пише CNN.

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Італійське місто розташоване в центральному регіоні Італії Абруццо, на півдорозі між узбережжям Адріатичного моря та гірським масивом Гран-Сассо.

Для купівлі житла не треба вносити депозит. Єдина умова для нових власників — наявність плану відновлення будинку.

З початку 2022 року влада продала новим власникам таким чином шість будинків. Як повідомив мер міста, ще 40 будинків будуть виставлені на продаж найближчим часом.

Повідомляється, що всі ці об'єкти нерухомості розташовані в історичному центрі. Ці оселі залишили сім'ї, які емігрували понад десятиліття тому.

Занедбані будинки в місті Пенне. Фото:

Courtesy Gilberto Petrucci

"Єдина вимога полягає в тому, що покупці зобов'язуються відновити ці будинки протягом трьох років, але ми не вимагаємо жодних гарантій першого внеску для початку робіт. Ми дуже хочемо заохотити і підтримати тих, хто прийде відродити старовинний район", — повідомив мер.

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