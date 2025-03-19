Поїздка до Парижу — корисні лайфхаки для туристів

Краса Парижу. Фото: Freepik

Париж вражає туристів неймовірною архітектурою та кухнею. Проте перш ніж вирушити до міста кохання, варто знати кілька порад, які зекономлять вам нерви та кошти.

Корисними лайфхаками поділилась користувачка TikTok.

Читайте також:

Як зекономити гроші в Парижі

Туристка радить купувати квитки до Лувру онлайн. Для студентів до 26 років вхід вільний. Якщо ви навчаєтесь не в країні ЄС — ніхто, як стверджує мандрівниця, студентський квиток не перевірятиме. Для тих, хто придбав квиток заздалегідь, є окремий вхід і вам не доведеться витрачати багато час на очікування в черзі. Дівчина також розповіла, що у вівторок багато музеїв зачинені, зокрема, й Лувр.

Мандрівниця також радить обирати ресторани для місцевих, а не для туристів. Також не варто самому сідати за столик, як заведено у нас, а дочекайтесь поки вас запросить офіціант.

Дівчина також порекомендувала придбати проїзний квиток на громадський транспорт, адже в Парижі на ньому можна дістатися до кожного куточку міста.

Нагадаємо, ми розповідали про наймальовничіші міста в Україні, які варто відвідати в квітні. Також ми писали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.