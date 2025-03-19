Поездка в Париж - полезные лайфхаки для туристов - полезные лайфхаки для туристов

Красота Парижа. Фото: Freepik

Париж поражает туристов невероятной архитектурой и кухней. Однако прежде чем отправиться в город любви, стоит знать несколько советов, которые сэкономят вам нервы и средства.

Полезными лайфхаками поделилась пользовательница TikTok.

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Туристка советует покупать билеты в Лувр онлайн. Для студентов до 26 лет вход свободный. Если вы учитесь не в стране ЕС — никто, как утверждает путешественница, студенческий билет не будет проверять. Для тех, кто приобрел билет заранее, есть отдельный вход и вам не придется тратить много времени на ожидание в очереди. Девушка также рассказала, что во вторник многие музеи закрыты, в том числе и Лувр.

Путешественница также советует выбирать рестораны для местных, а не для туристов. Также не стоит самому садиться за столик, как принято у нас, а дождитесь пока вас пригласит официант.

Девушка также порекомендовала приобрести проездной билет на общественный транспорт, ведь в Париже на нем можно добраться до каждого уголка города.

Напомним, мы рассказывали о самых живописных городах в Украине, которые стоит посетить в апреле. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.