Які парки варто відвідати в Києві весною — поради туристам

Весняний Поділ в Києві. Фото: Pinterest

Навесні природа прокидається та зачаровує нас яскравими барвами. Вулиці наповнюються ароматами квітів та зелені, тож саме час вирушити в подорож до столиці.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якими парками та скверами варто прогулятися в Києві цієї весни.

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Парк Володимирська гірка

Він розташований на терасах Михайлівської гори. З нього відкриваються неймовірні краєвиди на Київ. Весною тут розпускаються квіти й дерева і гірка стає таким собі оазисом природи серед урбаністичних краєвидів. В парку облаштовано садові доріжки та лави, де можна відпочити та насолодитися неймовірною красою Києва та річки Дніпро.

Парк Володимирська гірка. Фото: stezhkamu.com

Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна

Він знаходиться за Головним корпусом КНУ, між бульваром Тараса Шевченка й вулицями Гетьмана Павла Скоропадського. Вже на початку квітня тут розквітають неймовірні магнолії. Навесні око відвідувачів також радують красиві садові троянди та сакури. Це чудова локація для нових фото і місце, де можна помилуватися природою й надихнутися на майбутні звершення.

Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна. Фото: Уніан

Маріїнський парк

Це одна з найгарніших локацій столиці, а особливо навесні, коли все зеленіє та цвіте. Парк займає близько 10 гектарів. На його території розташований Маріїнський палац, де розміщується резиденція українського президента. Тут проходять урочисті події та зустрічі — нагородження, прийоми, саміти.

Маріїнський парк. Фото: mistokiya.com.ua

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