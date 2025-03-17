Які парки варто відвідати в Києві весною — поради туристам

ТОП-3 локації в Києві, де варто побувати цієї весни
Навесні природа прокидається та зачаровує нас яскравими барвами. Вулиці наповнюються ароматами квітів та зелені, тож саме час вирушити в подорож до столиці.
Редакція Новини.LIVE розповідає, якими парками та скверами варто прогулятися в Києві цієї весни.
Парк Володимирська гірка
Він розташований на терасах Михайлівської гори. З нього відкриваються неймовірні краєвиди на Київ. Весною тут розпускаються квіти й дерева і гірка стає таким собі оазисом природи серед урбаністичних краєвидів. В парку облаштовано садові доріжки та лави, де можна відпочити та насолодитися неймовірною красою Києва та річки Дніпро.
Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна
Він знаходиться за Головним корпусом КНУ, між бульваром Тараса Шевченка й вулицями Гетьмана Павла Скоропадського. Вже на початку квітня тут розквітають неймовірні магнолії. Навесні око відвідувачів також радують красиві садові троянди та сакури. Це чудова локація для нових фото і місце, де можна помилуватися природою й надихнутися на майбутні звершення.
Маріїнський парк
Це одна з найгарніших локацій столиці, а особливо навесні, коли все зеленіє та цвіте. Парк займає близько 10 гектарів. На його території розташований Маріїнський палац, де розміщується резиденція українського президента. Тут проходять урочисті події та зустрічі — нагородження, прийоми, саміти.
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