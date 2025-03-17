Какие парки стоит посетить в Киеве весной - советы туристам

Весенний Подол в Киеве. Фото: Pinterest

Весной природа просыпается и очаровывает нас яркими красками. Улицы наполняются ароматами цветов и зелени, поэтому самое время отправиться в путешествие в столицу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, по каким паркам и скверам стоит прогуляться в Киеве этой весной.

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Парк Владимирская горка

Он расположен на террасах Михайловской горы. С него открываются невероятные виды на Киев. Весной здесь распускаются цветы и деревья и горка становится неким оазисом природы среди урбанистических пейзажей. В парке обустроены садовые дорожки и скамейки, где можно отдохнуть и насладиться невероятной красотой Киева и реки Днепр.

Парк Владимирская горка. Фото: stezhkamu.com

Ботанический сад имени академика А. Фомина

Он находится за Главным корпусом КНУ, между бульваром Тараса Шевченко и улицами Гетмана Павла Скоропадского. Уже в начале апреля здесь расцветают невероятные магнолии. Весной глаз посетителей также радуют красивые садовые розы и сакуры. Это отличная локация для новых фото и место, где можно полюбоваться природой и вдохновиться на будущие свершения.

Ботанический сад имени академика А. Фомина. Фото: Униан

Мариинский парк

Это одна из самых красивых локаций столицы, особенно весной, когда все зеленеет и цветет. Парк занимает около 10 гектаров. На его территории расположен Мариинский дворец, где размещается резиденция украинского президента. Здесь проходят торжественные события и встречи — награждения, приемы, саммиты.

Мариинский парк. Фото: mistokiya.com.ua

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