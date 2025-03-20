В Италии продают дома за 1 евро — детали

Итальянский городок Пенне. Фото: abruzzo-villas.com

В небольшом итальянском городке Пенне власти придумали, как сделать заброшенный городок более населенным. Новые владельцы могут приобрести дома за 1 євро (примерно 45 гривен).

Об этом пишет CNN.

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1 евро за дом в городке Пенне

Итальянский город расположен в центральном регионе Италии Абруццо, на полпути между побережьем Адриатического моря и горным массивом Гран-Сассо.

Для покупки жилья не надо вносить депозит. Единственное условие для новых владельцев — план восстановления дома.

С начала 2022 года власти таким образом продали шесть домов новым владельцам. Как сообщил мэр города, еще 40 домов будут выставлены на продажу в ближайшее время.

Сообщается, что все эти объекты недвижимости расположены в историческом центре. Эти дома оставили семьи, которые эмигрировали более десятилетия назад.

Заброшенные дома в городе Пенне. Фото:

Courtesy Gilberto Petrucci

"Единственное требование заключается в том, что покупатели обязуются восстановить эти дома в течение трех лет, но мы не требуем никаких гарантий первого взноса для начала работ. Мы очень хотим поощрить и поддержать тех, кто придет возродить старинный район",— сообщил мэр.

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