Палац графів Шенборнів на Закарпатті — чому варто відвідати кожному

Палац графів Шенборнів. Фото: wikipedia.org

Весна — чудовий час для подорожей та відкриття нових куточків нашої країни. На заході Україні є чимало неймовірних замків, які занурять вас в атмосферу Середньовіччя.

Мандрівник Вадим Грінько показав в соцмережі TikTok один з найгарніших замків в Україні.

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Чому варто відвідати палац графів Шенборнів на Закарпатті

Палац розташований у селі Карпати, Мукачівського району Закарпатської області. Він був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у 1890—1895 роках.

Цю локацію варто обов'язково відвідати тим, хто вирушає до Ужгорода чи Мукачево. Мандрівник розповів, що нині на його території знаходиться санаторій ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

На території палацу також є затишні готелі, лікувальна вода та красивий й доглянутий парк із рідкісними деревами та невеликим озером.

Нагадаємо, ми розповідали, де в Києві варто побувати цієї весни. Також ми писали про найгарніші замки Європи.