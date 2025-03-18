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Мандрівник показав один із найгарніших палаців України

18 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Палац графів Шенборнів на Закарпатті — чому варто відвідати кожному
Палац графів Шенборнів. Фото: wikipedia.org
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Весна — чудовий час для подорожей та відкриття нових куточків нашої країни. На заході Україні є чимало неймовірних замків, які занурять вас в атмосферу Середньовіччя.

Мандрівник Вадим Грінько показав в соцмережі TikTok один з найгарніших замків в Україні.

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Палац розташований у селі Карпати, Мукачівського району Закарпатської області. Він був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у 1890—1895 роках. 

Цю локацію варто обов'язково відвідати тим, хто вирушає до Ужгорода чи Мукачево. Мандрівник розповів, що нині на його території знаходиться санаторій ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

На території палацу також є затишні готелі, лікувальна вода та красивий й доглянутий парк із рідкісними деревами та невеликим озером. 

@vadymgrinko

Більше вау-локацій в Україні знайдете на моїй мапі подорожей - посилання в шапці профілю 🇺🇦😍

♬ Another Love: Piano with Rain - Andy Morris

Нагадаємо, ми розповідали, де в Києві варто побувати цієї весни. Також ми писали про найгарніші замки Європи.

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