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Путешественник показал один из самых красивых дворцов Украины

18 марта 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Дворец графов Шенборнов на Закарпатье - почему стоит посетить каждому
Дворец графов Шенборнов. Фото: wikipedia.org
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Весна — прекрасное время для путешествий и открытия новых уголков нашей страны. На западе Украины есть немало невероятных замков, которые погрузят вас в атмосферу Средневековья.

Путешественник Вадим Гринько показал в соцсети TikTok один из самых красивых замков в Украине.

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Дворец расположен в селе Карпаты, Мукачевского района Закарпатской области. Он был построен графом Эрвином Фридрихом Шенборн-Бухгаймом в 1890-1895 годах.

Эту локацию стоит обязательно посетить тем, кто приезжает в Ужгород или Мукачево. Путешественник рассказал, что сейчас на его территории находится санаторий ЗАО "Укрпрофздравница".

На территории дворца также есть уютные гостиницы, лечебная вода и красивый и ухоженный парк с редкими деревьями и небольшим озером.

@vadymgrinko

Больше вау-локаций в Украине найдете на моей карте путешествий - ссылка в шапке профиля 🇺🇦😍😍

♬ Another Love: Piano with Rain - Andy Morris

Напомним, мы рассказывали, где в Киеве стоит побывать этой весной. Также мы писали о самых красивых замках Европы.

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