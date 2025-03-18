Дворец графов Шенборнов на Закарпатье - почему стоит посетить каждому

Дворец графов Шенборнов. Фото: wikipedia.org

Весна — прекрасное время для путешествий и открытия новых уголков нашей страны. На западе Украины есть немало невероятных замков, которые погрузят вас в атмосферу Средневековья.

Путешественник Вадим Гринько показал в соцсети TikTok один из самых красивых замков в Украине.

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Почему стоит посетить дворец графов Шенборнов на Закарпатье

Дворец расположен в селе Карпаты, Мукачевского района Закарпатской области. Он был построен графом Эрвином Фридрихом Шенборн-Бухгаймом в 1890-1895 годах.

Эту локацию стоит обязательно посетить тем, кто приезжает в Ужгород или Мукачево. Путешественник рассказал, что сейчас на его территории находится санаторий ЗАО "Укрпрофздравница".

На территории дворца также есть уютные гостиницы, лечебная вода и красивый и ухоженный парк с редкими деревьями и небольшим озером.

Напомним, мы рассказывали, где в Киеве стоит побывать этой весной. Также мы писали о самых красивых замках Европы.