В Єгипті знайшли газети з пропагандою РФ — деталі

Готель Sunrise Resorts & Cruises. Фото: tripadvisor.com

У мережі готелів Sunrise Resorts & Cruises в Єгипті українські туристи виявили бюлетні з російською пропагандою. Вони мають назву "Good Morning News".

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Повідомляється, що друковані бюлетні із назвою "Good Morning News" були помічені в багатьох містах — Шарм-ель-Шейху, Хургаді та інших. "Good Morning News". Інформація в них є передруками з російського пропагандистського агентства "Интерфакс". Бюлетні надруковані російською, німецькою, англійською і французькою.

Пропаганда РФ. Фото: РБК-Україна

Пропаганда РФ В Єгипті. Фото: РБК-Україна

Українці поскаржилися адміністраціям готелю, проте ті заявляють, що не є власниками цих бюлетнів. Ба більше, вони почали заявляти, що люблять українців та спеціально для них перейменували таблички на своїй території.

Відомо, що готель Jaz Aquamarine прибрав пропаганду та вибачився за газету є стороннім джерелом міжнародних новин".

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