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В одному з готелів Єгипту поширюють російську пропаганду

29 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
В Єгипті знайшли газети з пропагандою РФ — деталі
Готель Sunrise Resorts & Cruises. Фото: tripadvisor.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

У мережі готелів Sunrise Resorts & Cruises в Єгипті українські туристи виявили бюлетні з російською пропагандою. Вони мають назву "Good Morning News".

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Повідомляється, що друковані бюлетні із назвою "Good Morning News" були помічені в багатьох містах — Шарм-ель-Шейху, Хургаді та інших. "Good Morning News". Інформація в них є передруками з російського пропагандистського агентства "Интерфакс". Бюлетні надруковані російською, німецькою, англійською і французькою.

В одному з готелів Єгипту поширюють російську пропаганду - фото 1
Пропаганда РФ. Фото: РБК-Україна
В одному з готелів Єгипту поширюють російську пропаганду - фото 2
Пропаганда РФ В Єгипті. Фото: РБК-Україна

Українці поскаржилися адміністраціям готелю, проте ті заявляють, що не є власниками цих бюлетнів. Ба більше, вони почали заявляти, що люблять українців та спеціально для них перейменували таблички на своїй території.

Відомо, що готель Jaz Aquamarine прибрав пропаганду та вибачився за газету є стороннім джерелом міжнародних новин".

Нагадаємо, ми розповідали про грецький курорт, де варто відпочити на Великдень. Також стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі.

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