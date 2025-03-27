ТОП-10 парків розваг, які розчаровують туристів

ТОП-10 найгірших парків атракціонів у світі
Компанія Radical Storage проаналізувала 95 352 відгуків відвідувачів про 200 найбільш відомих парків атракціонів. Найгіршим з них виявився британський Alton Towers.
Про це йдеться на сайті компанії.
Парки розваг, що вас розчарують
Майже половина відгуків (49,4%) про парк розваг Alton Towers у Стаффордширі були негативними. Туристи скаржаться на недостовірну інформацію про квитки, завищені ціни на послуги та низький рівень обслуговування клієнтів.
В трійку також потрапили басейн Сечені в Будапешті та парк Сіам в Іспанії. Туристи скаржаться на неввічливий персонал та відсутність умов для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями.
ТОП-10 найгірших парків атракціонів світу
- Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобританія.
- Купальня та басейн Сечені, Будапешт, Угорщина.
- Парк Сіам, Тенеріфе, Іспанія.
- Ринок Time Out, Лісабон, Португалія.
- Фонтана ді Треві, Рим, Італія.
- Казино "Підкова" в Лас-Вегасі, США.
- Магазин Гіннеса, Дублін, Ірландія.
- Парк Гардаленд, озеро Гарда, Італія.
- Палац Топкапи, Стамбул, Туреччина.
- Національний музей авіації та космонавтики, Вашингтон, округ Колумбія, США.
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