ТОП-10 парків розваг, які розчаровують туристів

Парк розваг Гардаленд в Італії. Фото: citymagazine.si

Компанія Radical Storage проаналізувала 95 352 відгуків відвідувачів про 200 найбільш відомих парків атракціонів. Найгіршим з них виявився британський Alton Towers.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Майже половина відгуків (49,4%) про парк розваг Alton Towers у Стаффордширі були негативними. Туристи скаржаться на недостовірну інформацію про квитки, завищені ціни на послуги та низький рівень обслуговування клієнтів.

В трійку також потрапили басейн Сечені в Будапешті та парк Сіам в Іспанії. Туристи скаржаться на неввічливий персонал та відсутність умов для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями.

ТОП-10 найгірших парків атракціонів світу

Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобританія.

Купальня та басейн Сечені, Будапешт, Угорщина.

Парк Сіам, Тенеріфе, Іспанія.

Ринок Time Out, Лісабон, Португалія.

Фонтана ді Треві, Рим, Італія.

Казино "Підкова" в Лас-Вегасі, США.

Магазин Гіннеса, Дублін, Ірландія.

Парк Гардаленд, озеро Гарда, Італія.

Палац Топкапи, Стамбул, Туреччина.

Національний музей авіації та космонавтики, Вашингтон, округ Колумбія, США.

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