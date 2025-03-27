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ТОП-10 найгірших парків атракціонів у світі

27 березня 2025 19:10
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
ТОП-10 парків розваг, які розчаровують туристів
Парк розваг Гардаленд в Італії. Фото: citymagazine.si
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Компанія Radical Storage проаналізувала 95 352 відгуків відвідувачів про 200 найбільш відомих парків атракціонів. Найгіршим з них виявився британський Alton Towers.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Майже половина відгуків (49,4%) про парк розваг Alton Towers у Стаффордширі були негативними. Туристи скаржаться на недостовірну інформацію про квитки, завищені ціни на послуги та низький рівень обслуговування клієнтів. 

В трійку також потрапили басейн Сечені в Будапешті та парк Сіам в Іспанії. Туристи скаржаться на неввічливий персонал та відсутність умов для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями.

ТОП-10 найгірших парків атракціонів світу

  • Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобританія.
  • Купальня та басейн Сечені, Будапешт, Угорщина.
  • Парк Сіам, Тенеріфе, Іспанія.
  • Ринок Time Out, Лісабон, Португалія.
  • Фонтана ді Треві, Рим, Італія.
  • Казино "Підкова" в Лас-Вегасі, США.
  • Магазин Гіннеса, Дублін, Ірландія.
  • Парк Гардаленд, озеро Гарда, Італія.
  • Палац Топкапи, Стамбул, Туреччина.
  • Національний музей авіації та космонавтики, Вашингтон, округ Колумбія, США.

Нагадаємо, ми розповідали про європейські країни, які підвищать податки туристам цього літа. Також ми писали, в яких країнах найсмачніша кухня.

Великобританія рейтинг Іспанія розвага туризм
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