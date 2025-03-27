ТОП-10 парков развлечений, которые разочаровывают туристов

ТОП-10 худших парков аттракционов в мире
Компания Radical Storage проанализировала 95 352 отзывов посетителей о 200 наиболее известных парках аттракционов. Худшим из них оказался британский Alton Towers.
Об этом говорится на сайте компании.
Парки развлечений, которые вас разочаруют
Почти половина отзывов (49,4%) о парке развлечений Alton Towers в Стаффордшире были негативными. Туристы жалуются на недостоверную информацию о билетах, завышенные цены на услуги и низкий уровень обслуживания клиентов.
В тройку также попали бассейн Сечени в Будапеште и парк Сиам в Испании. Туристы жалуются на невежливый персонал и отсутствие условий для посетителей с ограниченными физическими возможностями.
ТОП-10 худших парков аттракционов мира
- Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобритания.
- Купальня и бассейн Сечени, Будапешт, Венгрия.
- Парк Сиам, Тенерифе, Испания.
- Рынок Time Out, Лиссабон, Португалия.
- Фонтана ди Треви, Рим, Италия.
- Казино "Подкова" в Лас-Вегасе, США.
- Магазин Гиннеса, Дублин, Ирландия.
- Парк Гардаленд, озеро Гарда, Италия.
- Дворец Топкапы, Стамбул, Турция.
- Национальный музей авиации и космонавтики, Вашингтон, округ Колумбия, США.
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