ТОП-10 парков развлечений, которые разочаровывают туристов

Парк развлечений Гардаленд в Италии. Фото: citymagazine.si

Компания Radical Storage проанализировала 95 352 отзывов посетителей о 200 наиболее известных парках аттракционов. Худшим из них оказался британский Alton Towers.

Об этом говорится на сайте компании.

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Почти половина отзывов (49,4%) о парке развлечений Alton Towers в Стаффордшире были негативными. Туристы жалуются на недостоверную информацию о билетах, завышенные цены на услуги и низкий уровень обслуживания клиентов.

В тройку также попали бассейн Сечени в Будапеште и парк Сиам в Испании. Туристы жалуются на невежливый персонал и отсутствие условий для посетителей с ограниченными физическими возможностями.

ТОП-10 худших парков аттракционов мира

Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобритания.

Купальня и бассейн Сечени, Будапешт, Венгрия.

Парк Сиам, Тенерифе, Испания.

Рынок Time Out, Лиссабон, Португалия.

Фонтана ди Треви, Рим, Италия.

Казино "Подкова" в Лас-Вегасе, США.

Магазин Гиннеса, Дублин, Ирландия.

Парк Гардаленд, озеро Гарда, Италия.

Дворец Топкапы, Стамбул, Турция.

Национальный музей авиации и космонавтики, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Напомним, мы рассказывали о европейских странах, которые повысят налоги туристам этим летом. Также мы писали, в каких странах самая вкусная кухня.