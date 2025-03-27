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ТОП-10 худших парков аттракционов в мире

27 марта 2025 19:10
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
ТОП-10 парков развлечений, которые разочаровывают туристов
Парк развлечений Гардаленд в Италии. Фото: citymagazine.si
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Компания Radical Storage проанализировала 95 352 отзывов посетителей о 200 наиболее известных парках аттракционов. Худшим из них оказался британский Alton Towers.

Об этом говорится на сайте компании.

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Почти половина отзывов (49,4%) о парке развлечений Alton Towers в Стаффордшире были негативными. Туристы жалуются на недостоверную информацию о билетах, завышенные цены на услуги и низкий уровень обслуживания клиентов.

В тройку также попали бассейн Сечени в Будапеште и парк Сиам в Испании. Туристы жалуются на невежливый персонал и отсутствие условий для посетителей с ограниченными физическими возможностями.

ТОП-10 худших парков аттракционов мира

  • Парк Alton Towers, Стаффордшир, Великобритания.
  • Купальня и бассейн Сечени, Будапешт, Венгрия.
  • Парк Сиам, Тенерифе, Испания.
  • Рынок Time Out, Лиссабон, Португалия.
  • Фонтана ди Треви, Рим, Италия.
  • Казино "Подкова" в Лас-Вегасе, США.
  • Магазин Гиннеса, Дублин, Ирландия.
  • Парк Гардаленд, озеро Гарда, Италия.
  • Дворец Топкапы, Стамбул, Турция.
  • Национальный музей авиации и космонавтики, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Напомним, мы рассказывали о европейских странах, которые повысят налоги туристам этим летом. Также мы писали, в каких странах самая вкусная кухня.

Великобритания рейтинг Испания развлечение туризм
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