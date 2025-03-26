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Не Італія — ТОП-3 країни в Європі з найсмачнішою кухнею

26 березня 2025 10:44
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Страны в Европе с невероятной кухней — подборка
Їжа на пікніку. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Для багатьох мандрівників кухня — головна родзинка відпустки. Якісна їжа може не тільки підвищити настрій, а і позитивно вплинути на стан здоров'я.

Рейтингом країн із найсмачнішою кухнею поділився Daily Mail.

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Користувачі популярної соцмережі Reddit поділились країнами, які здивували їх смачними стравами.

Грузія

"Ми їхали туди, не знаючи багато про кухню, але після кулінарного майстер-класу в місцевому кафе і безлічі національних страв ми були настільки вражені, що почали готувати грузинську їжу вдома".

"Кухня в Грузії приголомшлива. Навіть найпростіший хліб, сир і вино мають найвищу якість. Ви можете сказати, що потрапили в місце, де люди дійсно піклуються про їжу".

Ісландія 

KyleUTFH описує ісландські хот-доги, відбивні з баранини, свіжий житній хліб, скайр (йогурт) як "нереально смачні".   

Ісландські хот-доги також справили незабутнє враження на MargaritaBarbie: "Я поїхала туди понад десять років тому і майже не їм м'яса, але все ще відчуваю потяг до них і до їхньої смачної хрусткої цибулі". 

Treehugger312 каже, що в країні "найкраща здорова їжа", і захоплюється рибним рагу. 

Не Італія — топ-3 країни в Європі з найсмачнішою кухнею - фото 1
Один з місцевих закладів Ісландії. Фото: Pinterest

Ірландія

Користувач WellTextured розповів, що в Ірландії скуштував "чудові страви з морепродуктів" і насолоджувався "феноменально смачним чорним хлібом". 

Один із місцевих жителів з ніком Kieleesi пояснив, що в Ірландії відмінна якість їжі, особливо молочних та м'ясних продуктів. Саме це і дає можливість готувати такі смачні страви.

Нагадаємо, ми розповідали про європейські країни, які підвищать податки туристам цього літа. Також експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак.

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