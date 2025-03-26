Страны в Европе с невероятной кухней — подборка

Їжа на пікніку. Фото: Freepik

Для багатьох мандрівників кухня — головна родзинка відпустки. Якісна їжа може не тільки підвищити настрій, а і позитивно вплинути на стан здоров'я.

Рейтингом країн із найсмачнішою кухнею поділився Daily Mail.

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Користувачі популярної соцмережі Reddit поділились країнами, які здивували їх смачними стравами.

Грузія

"Ми їхали туди, не знаючи багато про кухню, але після кулінарного майстер-класу в місцевому кафе і безлічі національних страв ми були настільки вражені, що почали готувати грузинську їжу вдома".

"Кухня в Грузії приголомшлива. Навіть найпростіший хліб, сир і вино мають найвищу якість. Ви можете сказати, що потрапили в місце, де люди дійсно піклуються про їжу".

Ісландія

KyleUTFH описує ісландські хот-доги, відбивні з баранини, свіжий житній хліб, скайр (йогурт) як "нереально смачні".

Ісландські хот-доги також справили незабутнє враження на MargaritaBarbie: "Я поїхала туди понад десять років тому і майже не їм м'яса, але все ще відчуваю потяг до них і до їхньої смачної хрусткої цибулі".

Treehugger312 каже, що в країні "найкраща здорова їжа", і захоплюється рибним рагу.

Один з місцевих закладів Ісландії. Фото: Pinterest

Ірландія

Користувач WellTextured розповів, що в Ірландії скуштував "чудові страви з морепродуктів" і насолоджувався "феноменально смачним чорним хлібом".

Один із місцевих жителів з ніком Kieleesi пояснив, що в Ірландії відмінна якість їжі, особливо молочних та м'ясних продуктів. Саме це і дає можливість готувати такі смачні страви.

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