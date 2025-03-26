Страны в Европе с невероятной кухней — подборка

Не Італія — ТОП-3 країни в Європі з найсмачнішою кухнею
Для багатьох мандрівників кухня — головна родзинка відпустки. Якісна їжа може не тільки підвищити настрій, а і позитивно вплинути на стан здоров'я.
Рейтингом країн із найсмачнішою кухнею поділився Daily Mail.
Користувачі популярної соцмережі Reddit поділились країнами, які здивували їх смачними стравами.
Грузія
"Ми їхали туди, не знаючи багато про кухню, але після кулінарного майстер-класу в місцевому кафе і безлічі національних страв ми були настільки вражені, що почали готувати грузинську їжу вдома".
"Кухня в Грузії приголомшлива. Навіть найпростіший хліб, сир і вино мають найвищу якість. Ви можете сказати, що потрапили в місце, де люди дійсно піклуються про їжу".
Ісландія
KyleUTFH описує ісландські хот-доги, відбивні з баранини, свіжий житній хліб, скайр (йогурт) як "нереально смачні".
Ісландські хот-доги також справили незабутнє враження на MargaritaBarbie: "Я поїхала туди понад десять років тому і майже не їм м'яса, але все ще відчуваю потяг до них і до їхньої смачної хрусткої цибулі".
Treehugger312 каже, що в країні "найкраща здорова їжа", і захоплюється рибним рагу.
Ірландія
Користувач WellTextured розповів, що в Ірландії скуштував "чудові страви з морепродуктів" і насолоджувався "феноменально смачним чорним хлібом".
Один із місцевих жителів з ніком Kieleesi пояснив, що в Ірландії відмінна якість їжі, особливо молочних та м'ясних продуктів. Саме це і дає можливість готувати такі смачні страви.
Нагадаємо, ми розповідали про європейські країни, які підвищать податки туристам цього літа. Також експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак.
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