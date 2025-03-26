Страны в Европе с невероятной кухней — подборка

Не Италия — ТОП-3 страны в Европе с самой вкусной кухней
Для многих путешественников кухня — главная изюминка отпуска. Качественная еда может не только повысить настроение, а положительно повлиять на состояние здоровья.
Рейтингом стран с самой вкусной кухней поделился Daily Mail.
Пользователи популярной соцсети Reddit поделились странами, которые удивили их вкусными блюдами.
Грузия
"Мы ехали туда, не зная много о кухне, но после кулинарного мастер-класса в местном кафе и множества национальных блюд мы были настолько поражены, что начали готовить грузинскую еду дома".
"Кухня в Грузии потрясающая. Даже самый простой хлеб, сыр и вино имеют высочайшее качество. Вы можете сказать, что попали в место, где люди действительно заботятся о еде".
Исландия
KyleUTFH описывает исландские хот-доги, отбивные из баранины, свежий ржаной хлеб, скайр (йогурт) как "нереально вкусные".
Исландские хот-доги также произвели неизгладимое впечатление на "MargaritaBarbie": "Я поехала туда более десяти лет назад и почти не ем мяса, но все еще испытываю тягу к ним и к их вкусному хрустящему луку".
Treehugger312 говорит, что в стране "лучшая здоровая еда", и восхищается рыбным рагу.
Ирландия
Пользователь WellTextured рассказал, что в Ирландии попробовал "великолепные блюда из морепродуктов" и наслаждался "феноменально вкусным черным хлебом".
Один из местных жителей с ником Kieleesi объяснил, что в Ирландии отличное качество еды, особенно молочных и мясных продуктов. Именно это и дает возможность готовить такие вкусные блюда.
Напомним, мы рассказывали о европейских странах, которые повысят налоги туристам этим летом. Также эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет.
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