Страны в Европе с невероятной кухней — подборка

Еда на пикнике. Фото: Freepik

Для многих путешественников кухня — главная изюминка отпуска. Качественная еда может не только повысить настроение, а положительно повлиять на состояние здоровья.

Рейтингом стран с самой вкусной кухней поделился Daily Mail.

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Пользователи популярной соцсети Reddit поделились странами, которые удивили их вкусными блюдами.

Грузия

"Мы ехали туда, не зная много о кухне, но после кулинарного мастер-класса в местном кафе и множества национальных блюд мы были настолько поражены, что начали готовить грузинскую еду дома".

"Кухня в Грузии потрясающая. Даже самый простой хлеб, сыр и вино имеют высочайшее качество. Вы можете сказать, что попали в место, где люди действительно заботятся о еде".

Исландия

KyleUTFH описывает исландские хот-доги, отбивные из баранины, свежий ржаной хлеб, скайр (йогурт) как "нереально вкусные".

Исландские хот-доги также произвели неизгладимое впечатление на "MargaritaBarbie": "Я поехала туда более десяти лет назад и почти не ем мяса, но все еще испытываю тягу к ним и к их вкусному хрустящему луку".

Treehugger312 говорит, что в стране "лучшая здоровая еда", и восхищается рыбным рагу.

Одно из местных заведений Исландии. Фото: Pinterest

Ирландия

Пользователь WellTextured рассказал, что в Ирландии попробовал "великолепные блюда из морепродуктов" и наслаждался "феноменально вкусным черным хлебом".

Один из местных жителей с ником Kieleesi объяснил, что в Ирландии отличное качество еды, особенно молочных и мясных продуктов. Именно это и дает возможность готовить такие вкусные блюда.

Напомним, мы рассказывали о европейских странах, которые повысят налоги туристам этим летом. Также эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет.