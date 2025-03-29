В Египте нашли газеты с пропагандой РФ — детали

Отель Sunrise Resorts & Cruises. Фото: tripadvisor.com

В сети отелей Sunrise Resorts & Cruises в Египте украинские туристы обнаружили бюллетени с российской пропагандой. Они имеют название "Good Morning News".

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Сообщается, что печатные бюллетени с названием "Good Morning News" были замечены во многих городах — Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и других. "Good Morning News". Информация в них является перепечатками из российского пропагандистского агентства "Интерфакс". Бюллетени напечатаны на русском, немецком, английском и французском.

Пропаганда РФ. Фото: РБК-Украина

Пропаганда РФ в Египте. Фото: РБК-Украина

Украинцы пожаловались администрации отеля, однако те заявляют, что не являются владельцами этих бюллетеней. Более того, они начали заявлять, что любят украинцев и специально для них переименовали таблички на своей территории.

Известно, что отель Jaz Aquamarine убрал пропаганду и извинился за газету является сторонним источником международных новостей".

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