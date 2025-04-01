Топ-4 отеля 5 звезд с доступными ценами - подборка для путешественников

Туристки открывают новую страну. Фото: Freepik

Выбор отеля для отпуска — непростая задача. Его расположение и удобства могут вас разочаровать.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лучшие отели мира

Специалисты проанализировали на Hotels.com пятизвездочные отели в 76 странах мира, чтобы найти лучшие в мире варианты по соотношению цена-качество. Все отели, вошедшие в рейтинг, имеют рейтинг 8 из 10 или выше, при этом специалисты исключили объекты, расположенные в "особо труднодоступных местах".

Самый дешевый пятизвездочный отель в мире - Emerald Bay Hotel & Spa в Нячанге (Вьетнам), который можно забронировать всего за 26 евро за ночь. За такой ценник туристы могут "наслаждаться видом на море с террасы на крыше" и "получить доступ к частному пляжу".

Emerald Bay Hotel & Spa. Фото: Hotels.com

Еще один доступный отель Angkor Miracle Resort and Spa расположен в Камбодже. Ночь в нем стоит всего 59 евро.

"Огромные номера оформлены в традиционном камбоджийском стиле с полом из темного дерева и резной мебелью", — говорится в описании отеля.

Angkor Miracle Resort and Spa. Фото: Hotels.com

В Европе одним из "самых впечатляющих" отелей был признан Grand Hotel Continental в Бухаресте. Ночь в отель в центре румынской столицы, стоит всего 104 евро за ночь. Он оборудован гидромассажной ванной, сауной и тренажерным залом. Туристы также могут поужинать в изысканном ресторане с "столовым серебром, канделябрами и мебелью в стиле барокко".

Grand Hotel Continental. Фото: Hotels.com

Среди гор в Андорре самым дешевым пятизвездочным отелем был признан Suites Plaza Hotel & Wellness, ночь стоит 128 евро. Он находится всего в 15 минутах от горнолыжных склонов в Валнорде и имеет оздоровительный центр с "сауной, крытым бассейном, тренажерным залом и спа-центром для семейного отдыха".

Suites Plaza Hotel & Wellness. Фото: booking.com

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