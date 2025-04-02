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Топ-4 самые мистические локации в Украине

2 апреля 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Мистические локации в Украине - где стоит побывать туристам
Подгорецкий замок во Львовской области. Фото: wikipedia.org
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В Украине много локаций не только с невероятными пейзажами, а окутанных загадочными легендами. В таких местах царит мистическая атмосфера.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о местах в Украине, от которых холодит кровь в венах.

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Доминиканский собор во Львове

Он был построен в далеком 1749 году. Во время Второй мировой войны сооружение служило собором римо-католического монастыря ордена доминиканцев. Охранники собора рассказывают, что ночью в соборе происходят странные вещи — слышно пение хора, стук печатной машинки, а с полок падают книги. Считается, это по стенам собора бродит призрак монаха-доминиканца.

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Доминиканский собор. Фото: lviv.travel

Подгорецкий замок во Львовской области

Он расположен в селе Подгорцы Бродовского района Львовской области. Многие посетители в один голос говорят о том, что в стенах замка обитает призрак. Их слова подтвердили специалисты авторитетной американской исследовательской группы. С помощью специальной техники было обнаружено, что этот призрак обитает почти в каждой комнате замка.

Топ-5 наймістичніших локацій в Україні - фото 2
Подгорецкий замок. Фото: googleusercontent.com

Жевахова гора в Одессе

В древние времена на горе жили греки. Гору назвали в честь владельца имения на самой вершине горе — генерал-майора Ивана Жевахова. Поговаривают, что на гору прилетали инопланетяне. Уфологи уже тщательно исследуют эту локацию.

Топ-5 наймістичніших локацій в Україні - фото 3
Жевахова гора. Фото: wikipedia.org

Ужгородский замок

Он был построен в XVII веке и принадлежал графу Другету. Замок пытались завоевать поляки. По легенде, один из воинов во время разведки в замке влюбился в красивую дочь графа. Девушка ответила взаимностью и раскрыла поляку потайные ходы замка. Отец красавицы разозлился и якобы замуровал ее в стенах сооружения.

Топ-4 наймістичніші локації в Україні - фото 4
Ужгородский замок. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали, почему пассажиров заставляют разуваться в аэропорту. Также мы писали о шокирующем запрете в Сингапуре.

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