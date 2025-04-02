В якій країні найсуворіші закони — що варто знати туристам

Дівчина жує жуйку. Фото: Freepik

Кожна країна має свої заборони, які можуть завдати додаткових проблем туристам. Тревел-блогер Бен Морріс здивував, за що можна отримати кругленький штраф в Сінгапурі.

Про це пише Daily Express.

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Заборони Сінгапура

Блогер розповів, що в цій країні штрафують за перехід дороги на пішохідному переході поза межами спеціально відведеного для цього місця або на заборонний сигнал світлофора. Порушення закону коштуватиме вам 35 євро (приблизно 1500 гривень).

"Зараз Сінгапур має одну з найкращих транспортних систем у світі, і є два закони, які вам потрібно знати", — підкреслив блогер.

Також в сінгапурському метрополітені суворо заборонено їсти і пити. Заборона також стосується звичайної води. За порушення вас можуть оштрафувати на 350 євро (більше 15 тис гривень).

В країні також під забороною грати на музичних інструментах у громадських місцях, вживати алкоголь на вулиці з 22:30 до 7:00, ходити голяка по дому, співати відверті тексти та запускати повітряного змія.

Однією з головних причин, чому в Сінгапурі настільки суворі закони, є підтримка його міцної репутації безпечної та чистої країни. Нині Сінгапур входить в топ-10 найбагатших країн світу.

Вечірній Сінгапур. Фото: wikipedia.org

Турист також розповів, що в країні не знайти жувальної гумки навіть в аеропорту. Тих, кого спіймають на продажу або імпорті жувальної гумки, можуть оштрафувати на 7000 тисяч євро (311 тисяч гривень) або навіть ув'язнити терміном до двох років.

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