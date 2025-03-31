Як подорожувати по Європі безкоштовно — проєкти для українців

Мандрівниця відкриває нові країни. Фото: Freepik

Подорожі дарують нам нові емоції та яскраві спогади, проте не завжди є достатньо коштів на поїздки по світу. Туристка розкрила, як їй вдається подорожувати, оплачуючи лише квитки на літак.

Про це розповіла користувачка planet.with.love на своїй сторінці TikTok.

Читайте також:

Як безкоштовно відвідувати країни

Дівчина розповіла про додаток Workaway, на якому можна знайти різноманітні проєкти (екологія, допомога тваринам, дітям, сад, город та інше) в різних країнах світу.

Мандрівниця завдяки платформі знайшла проєкт на три тижні в Португалії, де буде допомагати відновлювати природу й працювати в саду й лісі.

Українка розповіла, що робота займатиме в неї всього 4 години на день (з 8 до 12 години дня), тож в неї буде купа вільного часу подивитися Португалію.

Дівчина витратилася лише на квитки на літак, а житлом та їжею забезпечують хости (люди, які приймають учасників програми. — Ред.).

Нагадаємо, ми розповідали, де в Африці розташовані найбільші золоті копальні у світі. Також ми писали про аеропорт в Європі, де можна одночасно приземлитися в трьох країнах.