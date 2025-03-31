Як подорожувати по Європі безкоштовно — проєкти для українців

Українка розкрила, як подорожувати майже задарма
Подорожі дарують нам нові емоції та яскраві спогади, проте не завжди є достатньо коштів на поїздки по світу. Туристка розкрила, як їй вдається подорожувати, оплачуючи лише квитки на літак.
Про це розповіла користувачка planet.with.love на своїй сторінці TikTok.
Як безкоштовно відвідувати країни
Дівчина розповіла про додаток Workaway, на якому можна знайти різноманітні проєкти (екологія, допомога тваринам, дітям, сад, город та інше) в різних країнах світу.
Мандрівниця завдяки платформі знайшла проєкт на три тижні в Португалії, де буде допомагати відновлювати природу й працювати в саду й лісі.
Українка розповіла, що робота займатиме в неї всього 4 години на день (з 8 до 12 години дня), тож в неї буде купа вільного часу подивитися Португалію.
Дівчина витратилася лише на квитки на літак, а житлом та їжею забезпечують хости (люди, які приймають учасників програми. — Ред.).
@planet.with.love
Мій перший досвід! Побажайте удачі 🤞🥰 #блогукраїнською #українськийтікток #екоблог #workaway♬ оригінальний звук - planet.with.love
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