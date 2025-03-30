Аеропорт одразу на 3 країни — назва і розташування

Аеропорт, де ви можете одночасно приземлитися в трьох країнах
У світі існує аеропорт, де можна одночасно приземлитися в трьох країнах. Базель Мюлуз Фрайбург у французькому регіоні Ельзас обслуговує одразу три сусідні міста — Базель (Швейцарія), Мюлуз (Франція) та Фрайбург (Німеччина).
Про це повідомляє Daily Mail.
Аеропорт на 3 країни
Аеропорт навіть має прикордонний перехід у терміналі, що дозволяє пасажирам безперешкодно потрапляти до Франції та Швейцарії без необхідності проходження імміграційного контролю.
Пасажири, які приземляються в цьому самобутньому аеропорту, можуть зручно дістатися до сусідніх міст Базель (Швейцарія) та Мюлуз (Франція).
Деякі магазини або кафе в Базель Мюлуз Фрайбург приймають швейцарські франки, в той час як інші — лише євро.
Аеропорт обслуговують більше 25 авіакомпаній. Пасажири можуть без проблем дістатись до більш ніж 100 міст у 30 різних країнах.
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