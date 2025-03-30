Аеропорт одразу на 3 країни — назва і розташування

Аеропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: basel.com

У світі існує аеропорт, де можна одночасно приземлитися в трьох країнах. Базель Мюлуз Фрайбург у французькому регіоні Ельзас обслуговує одразу три сусідні міста — Базель (Швейцарія), Мюлуз (Франція) та Фрайбург (Німеччина).

Про це повідомляє Daily Mail.

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Аеропорт навіть має прикордонний перехід у терміналі, що дозволяє пасажирам безперешкодно потрапляти до Франції та Швейцарії без необхідності проходження імміграційного контролю.

Пасажири, які приземляються в цьому самобутньому аеропорту, можуть зручно дістатися до сусідніх міст Базель (Швейцарія) та Мюлуз (Франція).

Деякі магазини або кафе в Базель Мюлуз Фрайбург приймають швейцарські франки, в той час як інші — лише євро.

Аеропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: samsic.aero

Аеропорт обслуговують більше 25 авіакомпаній. Пасажири можуть без проблем дістатись до більш ніж 100 міст у 30 різних країнах.

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