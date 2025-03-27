Нова послуга Ryanair — переваги для пасажирів

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про нову послугу. Платна підписка Ryanair Prime дасть можливість пасажирам економно та комфортно подорожувати світом.

Про це пише Express.

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Підписка Ryanair Prime

Зазначається, що вартість Ryanair Prime складає 95 євро (приблизно 4200 грн). Вона стала доступною з 24 березня.

Підписка дає право на безкоштовне бронювання місць, страхування та доступ до ексклюзивних розпродажів місць раз на місяць. Вона надасть право учасникам програми Prime отримати "найкращі ціни на перельоти" протягом року.

Підписка для учасників, які літають 12 разів на рік, заощаджуватиме до 500 євро (близько 22,5 тисяч гривень).

Кількість учасників програми обмежена 250 000 підписками. Програма вже почала діяти.

Нагадаємо, ми розповідали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. Також стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі.