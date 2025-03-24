Ryanair попередив про новий штраф — що відомо

Літак Ryanair. Фото: ryanair.com

Ірландський лоукостер Ryanair запровадив новий штраф для непунктуальних пасажирів. Компанія каратиме тих, хто прибуватиме до аеропорту менш ніж за 40 хвилин до вильоту.

Про це пише The Mirror.

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Повідомляється, що пасажири компанії Ryanair можуть бути оштрафовані на 120 євро, якщо прибудуть до аеропорту за 40 хвилин до вильоту свого рейсу. В компанії пояснили нове покарання тим, що непунктуальні пасажири затримують вильоти і порушують розклад.

Проте частина клієнтів авіакомпанії впевнені, що новий штраф — це просто чергова спроба Ryanair збагатитися. Зокрема, раніше в компанії було запроваджено додатковий збір у розмірі 55 євро за реєстрацію.

Літак Ryanair. Фото: ryanair.com

"Якщо ви не пройшли реєстрацію онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, ви можете зареєструватися в аеропорту до 40 хвилин до вильоту, але при цьому вам буде нараховано збір за реєстрацію в аеропорту", — йдеться в повідомленні.

Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair. Також ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси до популярних міст Європи.