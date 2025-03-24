Ryanair предупредил о новом штрафе — что известно

Самолет Ryanair. Фото: ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair ввел новый штраф для непунктуальных пассажиров. Компания будет наказывать тех, кто будет прибывать в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета.

Об этом пишет The Mirror.

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Сообщается, что пассажиры компании Ryanair могут быть оштрафованы на 120 евро, если прибудут в аэропорт за 40 минут до вылета своего рейса. В компании объяснили новое наказание тем, что непунктуальные пассажиры задерживают вылеты и нарушают расписание.

Однако часть клиентов авиакомпании уверены, что новый штраф — это просто очередная попытка Ryanair обогатиться. В частности, ранее в компании был введен дополнительный сбор в размере 55 евро за регистрацию.

Самолет Ryanair. Фото: ryanair.com

"Если вы не прошли регистрацию онлайн за два часа до запланированного времени вылета, вы можете зарегистрироваться в аэропорту до 40 минут до вылета, но при этом вам будет начислен сбор за регистрацию в аэропорту", — говорится в сообщении.

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