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Туристка заріклася літати Ryanair через суворі правила компанії

23 березня 2025 11:35
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Скандал з Ryanair — пасажирка поскаржилася на правила компанії
Літак Ryanair. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Пасажирка Ryanair поскаржилася, що більше не буде літати цією бюджетною авіакомпанією. В аеропорту лоукостер "змусив" її заплатити 75 євро за валізу.

Про це пише Daily Mail.

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Коліщатко валізи мандрівниці виходило за межі, встановлені авіакомпанією і їй довелося заплатити додатковий збір за перевезення негабаритного багажу в розмірі 75 євро, щоб потрапити на борт літака. 

Після повернення до Великої Британії туристка поскаржилася Ryanair на те, що сталося. Хоча авіакомпанія вибачилася за "незручності", проте не повернула їй плату за багаж.

Туристка зареклася літати Ryanair через дивне правило - фото 1
Контроль в аеропорту. Фото: Freepik

Представник служби підтримки клієнтів Ryanair нагадав, що пасажири, які купують Priority і дві ручні поклажі, мають право перевозити одну маленьку сумку (40 x 20 x 25 см) і одну велику ручну поклажу (вагою до 10 кг, з максимальними розмірами 55 x 40 x 20 см). 

Нагадаємо, ми розповідали про наймальовничіші міста в Україні, які варто відвідати в квітні. Також ми писали, яке іспанське місто варто відвідати в березні. 

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