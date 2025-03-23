Скандал с Ryanair - пассажирка пожаловалась на правила компании

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Пассажирка Ryanair пожаловалась, что больше не будет летать этой бюджетной авиакомпанией. В аэропорту лоукостер "заставил" ее заплатить 75 евро за чемодан.

Об этом пишет Daily Mail.

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Колесико чемодана путешественницы выходило за пределы, установленные авиакомпанией и ей пришлось заплатить дополнительный сбор за перевозку негабаритного багажа в размере 75 евро, чтобы попасть на борт самолета.

По возвращении в Великобританию туристка пожаловалась Ryanair на произошедшее. Хотя авиакомпания извинилась за "неудобства", однако не вернула ей плату за багаж.

Контроль в аэропорту. Фото: Freepik

Представитель службы поддержки клиентов Ryanair напомнил, что пассажиры, которые покупают Priority и две ручные клади, имеют право перевозить одну маленькую сумку (40 x 20 x 25 см) и одну большую ручную кладь (весом до 10 кг, с максимальными размерами 55 x 40 x 20 см).

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