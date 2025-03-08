Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Які речі заборонено брати із собою у літак — список Ryanair arrow

Які речі заборонено брати із собою у літак — список Ryanair

8 березня 2025 14:30
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Польоти Ryanair — що заборонено брати пасажирам на борт
Літак Ryanair. Фото: аеропорт Катовіце
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Пасажирам, які планують літати ірландським лоукостером Ryanair, рекомендується ознайомитися з суворими правилами перевезення багажу авіакомпанії. За їх порушення вас можуть оштрафувати чи взагалі не пустити на літак.

Про це повідомляє Express.

Читайте також:

Що не варто брати в подорож літаком

Авіакомпанія заявляє, що наступні предмети суворо заборонені до перевезення на борту і в зареєстрованому багажі. Окрім вогнепальної зброї, заборонених речовин та легкозаймистих спреїв є багато речей, через які у вас можуть виникнути проблеми.

Предмети з гострим кінцем або гострим краєм, які можуть бути використані, зокрема, для нанесення серйозних травм:

  • сокири та тесаки,
  • льодоруби, льодоруби та ковзани,
  • бритви та бритвені леза (крім безпечних або одноразових бритв із закритими лезами та бритвеними головками, що містяться в пластикових відсіках),
  • ножі для коробок,
  • ножі з лезом понад 6 см, у тому числі ножі, що замикаються або складані, церемоніальні або релігійні ножі та мисливські ножі, виготовлені з металу або будь-якого іншого матеріалу, достатньо міцного для використання як потенційної зброї, ремісничі ножі, а також ножі та скребки для господарських потреб,
  • ножиці з лезами більше 6 см, якщо вимірювати від точки опори,
  • інвентар для бойових мистецтв з гострим вістрям або гострим краєм, в тому числі метальні зірки,
  • мечі та шаблі,
  • мечі, тесаки для м'яса, мачете, скальпелі, шипи, захвати, залізні прути з гачками і пластини з залізними шипами, що використовуються в альпінізмі,
  • гарпуни та списи,
  • лижні палиці та палиці для прогулянок або походів.
Які речі заборонено брати із собою у літак — список Ryanair - фото 1
Дівчина з валізою. Фото: Freepik

Слюсарні інструменти — інструменти, які можуть бути використані як для нанесення серйозних травм:

  • ломи,
  • дрилі та свердла, у тому числі акумуляторні портативні дрилі,
  • інструменти з лезом або стрижнем більше 6 см, які можуть бути використані як зброя, такі як викрутки та зубила,
  • пили, включаючи акумуляторні портативні електропили,
  • паяльні лампи,
  • молотки, плоскогубці, ключі та гайкові ключі;

Спортивний інвентар — предмети, здатні завдати тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі при нанесенні ударів:

  • бейсбольні та софтбольні біти,
  • кийки та палиці, такі як кийки для биття, кийки для блекджеків та нічні палиці,
  • інвентар для бойових мистецтв (наприклад, кастети, коші, хлисти),
  • тенісні ракетки, ракетки для сквошу тощо,
  • крикетні біти,
  • хокейні ключки, ключки для гри в хокей з м'ячем та лакросу,
  • весла для каяків та каное,
  • скейтборди,
  • більярдний, снукерний та більярдний киї,
  • дартс,
  • рибальські вудки.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, у скільки обійдеться відпочинок на Мальті в 2025 році.

авіарейси правила подорож туризм Ryanair
Реклама
Реклама
Реклама