Польоти Ryanair — що заборонено брати пасажирам на борт

Які речі заборонено брати із собою у літак — список Ryanair
Пасажирам, які планують літати ірландським лоукостером Ryanair, рекомендується ознайомитися з суворими правилами перевезення багажу авіакомпанії. За їх порушення вас можуть оштрафувати чи взагалі не пустити на літак.
Про це повідомляє Express.
Що не варто брати в подорож літаком
Авіакомпанія заявляє, що наступні предмети суворо заборонені до перевезення на борту і в зареєстрованому багажі. Окрім вогнепальної зброї, заборонених речовин та легкозаймистих спреїв є багато речей, через які у вас можуть виникнути проблеми.
Предмети з гострим кінцем або гострим краєм, які можуть бути використані, зокрема, для нанесення серйозних травм:
- сокири та тесаки,
- льодоруби, льодоруби та ковзани,
- бритви та бритвені леза (крім безпечних або одноразових бритв із закритими лезами та бритвеними головками, що містяться в пластикових відсіках),
- ножі для коробок,
- ножі з лезом понад 6 см, у тому числі ножі, що замикаються або складані, церемоніальні або релігійні ножі та мисливські ножі, виготовлені з металу або будь-якого іншого матеріалу, достатньо міцного для використання як потенційної зброї, ремісничі ножі, а також ножі та скребки для господарських потреб,
- ножиці з лезами більше 6 см, якщо вимірювати від точки опори,
- інвентар для бойових мистецтв з гострим вістрям або гострим краєм, в тому числі метальні зірки,
- мечі та шаблі,
- мечі, тесаки для м'яса, мачете, скальпелі, шипи, захвати, залізні прути з гачками і пластини з залізними шипами, що використовуються в альпінізмі,
- гарпуни та списи,
- лижні палиці та палиці для прогулянок або походів.
Слюсарні інструменти — інструменти, які можуть бути використані як для нанесення серйозних травм:
- ломи,
- дрилі та свердла, у тому числі акумуляторні портативні дрилі,
- інструменти з лезом або стрижнем більше 6 см, які можуть бути використані як зброя, такі як викрутки та зубила,
- пили, включаючи акумуляторні портативні електропили,
- паяльні лампи,
- молотки, плоскогубці, ключі та гайкові ключі;
Спортивний інвентар — предмети, здатні завдати тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі при нанесенні ударів:
- бейсбольні та софтбольні біти,
- кийки та палиці, такі як кийки для биття, кийки для блекджеків та нічні палиці,
- інвентар для бойових мистецтв (наприклад, кастети, коші, хлисти),
- тенісні ракетки, ракетки для сквошу тощо,
- крикетні біти,
- хокейні ключки, ключки для гри в хокей з м'ячем та лакросу,
- весла для каяків та каное,
- скейтборди,
- більярдний, снукерний та більярдний киї,
- дартс,
- рибальські вудки.
Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, у скільки обійдеться відпочинок на Мальті в 2025 році.
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