Польоти Ryanair — що заборонено брати пасажирам на борт

Літак Ryanair. Фото: аеропорт Катовіце

Пасажирам, які планують літати ірландським лоукостером Ryanair, рекомендується ознайомитися з суворими правилами перевезення багажу авіакомпанії. За їх порушення вас можуть оштрафувати чи взагалі не пустити на літак.

Про це повідомляє Express.

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Авіакомпанія заявляє, що наступні предмети суворо заборонені до перевезення на борту і в зареєстрованому багажі. Окрім вогнепальної зброї, заборонених речовин та легкозаймистих спреїв є багато речей, через які у вас можуть виникнути проблеми.

Предмети з гострим кінцем або гострим краєм, які можуть бути використані, зокрема, для нанесення серйозних травм:

сокири та тесаки,

льодоруби, льодоруби та ковзани,

бритви та бритвені леза (крім безпечних або одноразових бритв із закритими лезами та бритвеними головками, що містяться в пластикових відсіках),

ножі для коробок,

ножі з лезом понад 6 см, у тому числі ножі, що замикаються або складані, церемоніальні або релігійні ножі та мисливські ножі, виготовлені з металу або будь-якого іншого матеріалу, достатньо міцного для використання як потенційної зброї, ремісничі ножі, а також ножі та скребки для господарських потреб,

ножиці з лезами більше 6 см, якщо вимірювати від точки опори,

інвентар для бойових мистецтв з гострим вістрям або гострим краєм, в тому числі метальні зірки,

мечі та шаблі,

мечі, тесаки для м'яса, мачете, скальпелі, шипи, захвати, залізні прути з гачками і пластини з залізними шипами, що використовуються в альпінізмі,

гарпуни та списи,

лижні палиці та палиці для прогулянок або походів.

Дівчина з валізою. Фото: Freepik

Слюсарні інструменти — інструменти, які можуть бути використані як для нанесення серйозних травм:

ломи,

дрилі та свердла, у тому числі акумуляторні портативні дрилі,

інструменти з лезом або стрижнем більше 6 см, які можуть бути використані як зброя, такі як викрутки та зубила,

пили, включаючи акумуляторні портативні електропили,

паяльні лампи,

молотки, плоскогубці, ключі та гайкові ключі;

Спортивний інвентар — предмети, здатні завдати тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі при нанесенні ударів:

бейсбольні та софтбольні біти,

кийки та палиці, такі як кийки для биття, кийки для блекджеків та нічні палиці,

інвентар для бойових мистецтв (наприклад, кастети, коші, хлисти),

тенісні ракетки, ракетки для сквошу тощо,

крикетні біти,

хокейні ключки, ключки для гри в хокей з м'ячем та лакросу,

весла для каяків та каное,

скейтборди,

більярдний, снукерний та більярдний киї,

дартс,

рибальські вудки.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, у скільки обійдеться відпочинок на Мальті в 2025 році.