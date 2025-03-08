Полеты Ryanair - что запрещено брать пассажирам на борт

Самолет Ryanair. Фото: аэропорт Катовице

Пассажирам, которые планируют летать ирландским лоукостером Ryanair, рекомендуется ознакомиться со строгими правилами перевозки багажа авиакомпании. За их нарушение вас могут оштрафовать или вообще не пустить на самолет.

Об этом сообщает Express.

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Авиакомпания заявляет, что следующие предметы строго запрещены к перевозке на борту и в зарегистрированном багаже. Кроме огнестрельного оружия, запрещенных веществ и легковоспламеняющихся спреев есть много вещей, из-за которых у вас могут возникнуть проблемы.

Предметы с острым концом или острым краем, которые могут быть использованы, в частности, для нанесения серьезных травм:

топоры и тесаки,

ледорубы, ледорубы и коньки,

бритвы и бритвенные лезвия (кроме безопасных или одноразовых бритв с закрытыми лезвиями и бритвенными головками, содержащихся в пластиковых отсеках),

ножи для коробок,

ножи с лезвием более 6 см, в том числе ножи, замыкающиеся или складные, церемониальные или религиозные ножи и охотничьи ножи, изготовленные из металла или любого другого материала, достаточно прочного для использования в качестве потенциального оружия, ремесленные ножи, а также ножи и скребки для хозяйственных нужд,

ножницы с лезвиями более 6 см, если измерять от точки опоры,

инвентарь для боевых искусств с острым острием или острым краем, в том числе метательные звезды,

мечи и сабли,

мечи, тесаки для мяса, мачете, скальпели, шипы, захваты, железные прутья с крючками и пластины с железными шипами, используемые в альпинизме,

гарпуны и копья,

лыжные палки и палки для прогулок или походов.

Девушка с чемоданом. Фото: Freepik

Слесарные инструменты — инструменты, которые могут быть использованы как для нанесения серьезных травм:

ломы

дрели и сверла, в том числе аккумуляторные портативные дрели,

инструменты с лезвием или стержнем более 6 см, которые могут быть использованы как оружие, такие как отвертки и зубила

пилы, включая аккумуляторные портативные электропилы,

паяльные лампы,

молотки, плоскогубцы, ключи и гаечные ключи;

Спортивный инвентарь — предметы, способные нанести тяжкие телесные повреждения, в том числе при нанесении ударов:

бейсбольные и софтбольные биты,

дубинки и палки, такие как дубинки для битья, дубинки для блэкджеков и ночные палки,

инвентарь для боевых искусств (например, кастеты, коши, хлысты),

теннисные ракетки, ракетки для сквоша и т.д,

крикетные биты,

хоккейные клюшки, клюшки для игры в хоккей с мячом и лакросс,

весла для каяков и каноэ,

скейтборды,

бильярдный, снукерный и бильярдный кии,

дартс,

рыболовные удочки.

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