Wizz Air додав 7 нових рейсів з Вроцлава — напрямки

Wizz Air анонсував 7 нових рейсів з популярного міста Польщі
Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про нові рейси до популярних міст Європи. Ще 7 нових маршрутів авіакомпанії відкриють у польському місті Вроцлав.
Про це авіакомпанія повідомляє на своїй сторінці в Instagram.
Нові маршрути Wizz Air з Вроцлава
Нові рейси обслуговуватимуться сучасними літаками Airbus A321neo.
- Лондон-Гатвік (Велика Британія) – з червня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) – з грудня 2025 року двічі на тиждень;
- Мадрид (Іспанія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Бухарест-Беняса (Румунія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) – з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Катанія (Сицилія, Італія) – з березня 2026 року двічі на тиждень.
Квитки вже доступні пасажирам. Ціни починаються від 109 злотих (1100 гривень).
Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. Ryanair.
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