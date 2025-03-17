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Wizz Air анонсував 7 нових рейсів з популярного міста Польщі

17 березня 2025 10:44
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Wizz Air додав 7 нових рейсів з Вроцлава — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про нові рейси до популярних міст Європи. Ще 7 нових маршрутів авіакомпанії відкриють у польському місті Вроцлав.

Про це авіакомпанія повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

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Нові рейси обслуговуватимуться сучасними літаками Airbus A321neo.

  • Лондон-Гатвік (Велика Британія) – з червня 2025 року чотири рази на тиждень; 
  • Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) – з грудня 2025 року двічі на тиждень; 
  • Мадрид (Іспанія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
  • Бухарест-Беняса (Румунія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень; 
  • Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) – з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;
  • Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
  • Катанія (Сицилія, Італія) – з березня 2026 року двічі на тиждень.
Wizz Air анонсував 7 нових рейсів з популярного міста Польщі - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Квитки вже доступні пасажирам. Ціни починаються від 109 злотих (1100 гривень).

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. Ryanair.

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