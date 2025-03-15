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Лоукостер Wizz Air анонсував новий маршрут

15 березня 2025 12:58
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Wizz Air відкриває новий рейс з Литви — деталі
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air повідомила про відкриття нового рейсу. Пасажири зможуть бюджетно дістатись з Вільнюса до Біллунда (Данія).

Про це повідомив представник аеропортів Литви Томас Васіляускас виданню LRT.lt.

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Повідомляється, що новий маршрут відкриється 3 липня 2025 року і рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щочетверга та щонеділі. 

Раніше з Вільнюса до Біллунда пасажирів доставляли літаки Ryanair, проте лоукостер закрив польоти на цбому напрямку через підвищення зборів у Данії.

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Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Востаннє літаки Wizz Air із Вільнюса до Біллунда літали в 2022 році.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair.

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