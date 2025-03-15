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Лоукостер Wizz Air анонсировал новый маршрут

15 марта 2025 12:58
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Wizz Air открывает новый рейс из Литвы — детали
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии нового рейса. Пассажиры смогут бюджетно добраться из Вильнюса в Биллунд (Дания).

Об этом сообщил представитель аэропортов Литвы Томас Василяускас изданию LRT.lt.

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Сообщается, что новый маршрут откроется 3 июля 2025 года и рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Ранее из Вильнюса в Биллунд пассажиров доставляли самолеты Ryanair, однако лоукостер закрыл полеты на этом направлении из-за повышения сборов в Дании.

Лоукостер Wizz Air анонсував новий маршрут - фото 1
Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Последний раз самолеты Wizz Air из Вильнюса в Биллунд летали в 2022 году.

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair.

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