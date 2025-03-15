Wizz Air открывает новый рейс из Литвы — детали

Лоукостер Wizz Air анонсировал новый маршрут
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии нового рейса. Пассажиры смогут бюджетно добраться из Вильнюса в Биллунд (Дания).
Об этом сообщил представитель аэропортов Литвы Томас Василяускас изданию LRT.lt.
Летать из Литвы станет выгоднее
Сообщается, что новый маршрут откроется 3 июля 2025 года и рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Ранее из Вильнюса в Биллунд пассажиров доставляли самолеты Ryanair, однако лоукостер закрыл полеты на этом направлении из-за повышения сборов в Дании.
Последний раз самолеты Wizz Air из Вильнюса в Биллунд летали в 2022 году.
Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair.
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