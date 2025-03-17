Wizz Air добавил 7 новых рейсов из Вроцлава - направления

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил о новых рейсах в популярные города Европы. Еще 7 новых маршрутов авиакомпании откроют в польском городе Вроцлав.

Об этом авиакомпания сообщает на своей странице в Instagram.

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Новые рейсы будут обслуживаться современными самолетами Airbus A321neo.

Лондон-Гатвик (Великобритания) - с июня 2025 года четыре раза в неделю;

Гран-Канария (Канарские острова, Испания) - с декабря 2025 года дважды в неделю;

Мадрид (Испания) - с декабря 2025 года три раза в неделю;

Бухарест-Беняса (Румыния) - с декабря 2025 года трижды в неделю;

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария) - с декабря 2025 года четыре раза в неделю;

Ницца (Франция) - с декабря 2025 года три раза в неделю;

Катания (Сицилия, Италия) - с марта 2026 года дважды в неделю.

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Билеты уже доступны пассажирам. Цены начинаются от 109 злотых (1100 гривен).

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Ryanair.