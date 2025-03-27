Новая услуга Ryanair - преимущества для пассажиров

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой услуге. Платная подписка Ryanair Prime даст возможность пассажирам экономно и комфортно путешествовать по миру.

Об этом пишет Express.

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Подписка Ryanair Prime

Отмечается, что стоимость Ryanair Prime составляет 95 евро (примерно 4200 грн). Она стала доступной с 24 марта.

Подписка дает право на бесплатное бронирование мест, страхование и доступ к эксклюзивным распродажам мест раз в месяц. Она даст право участникам программы Prime получить "лучшие цены на перелеты" в течение года.

Подписка для участников, которые летают 12 раз в год, будет экономить до 500 евро (около 22,5 тысяч гривен).

Количество участников программы ограничено 250 000 подписками. Программа уже начала действовать.

Напомним, мы рассказывали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.