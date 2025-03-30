Аэропорт сразу на 3 страны - название и расположение

Аэропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: basel.com

В мире существует аэропорт, где можно одновременно приземлиться в трех странах. Базель Мюлуз Фрайбург во французском регионе Эльзас обслуживает сразу три соседних города - Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия).

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Аэропорт на 3 страны

Аэропорт даже имеет пограничный переход в терминале, что позволяет пассажирам беспрепятственно попадать во Францию и Швейцарию без необходимости прохождения иммиграционного контроля.

Пассажиры, которые приземляются в этом самобытном аэропорту, могут удобно добраться до соседних городов Базель (Швейцария) и Мюлуз (Франция).

Некоторые магазины или кафе в Базель Мюлуз Фрайбург принимают швейцарские франки, в то время как другие - только евро.

Аэропорт Базель Мюлуз Фрайбург. Фото: samsic.aero

Аэропорт обслуживают более 25 авиакомпаний. Пассажиры могут без проблем добраться до более чем 100 городов в 30 разных странах.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой услуге. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.