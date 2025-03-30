Аэропорт сразу на 3 страны - название и расположение

Аэропорт, где вы можете одновременно приземлиться в трех странах
В мире существует аэропорт, где можно одновременно приземлиться в трех странах. Базель Мюлуз Фрайбург во французском регионе Эльзас обслуживает сразу три соседних города - Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия).
Об этом сообщает Daily Mail.
Аэропорт на 3 страны
Аэропорт даже имеет пограничный переход в терминале, что позволяет пассажирам беспрепятственно попадать во Францию и Швейцарию без необходимости прохождения иммиграционного контроля.
Пассажиры, которые приземляются в этом самобытном аэропорту, могут удобно добраться до соседних городов Базель (Швейцария) и Мюлуз (Франция).
Некоторые магазины или кафе в Базель Мюлуз Фрайбург принимают швейцарские франки, в то время как другие - только евро.
Аэропорт обслуживают более 25 авиакомпаний. Пассажиры могут без проблем добраться до более чем 100 городов в 30 разных странах.
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой услуге. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.
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