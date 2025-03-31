Місто золота в Африці — чому варто побувати туристам

Золоті копальні Йоганнесбургу. Фото: Siphiwe Sibeko/Reuters

Одне з африканських міст має найбільшу за запасами золота шахту у світі. Мова йде про місто Йоганнесбург, яке є комерційною столицею Південної Африки.

Про це пише Daily Express.

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Величезне родовище золота перетворило Йоганнесбург на центр гірничодобувної промисловості. З 1970-х років в басейні було видобуто понад 40 000 тонн золота, що складає близько 22 відсотків цього коштовного металу на поверхні землі.

Величезний лабіринт шахтних тунелів простягається на понад 140 кілометрів.

Вид зі старого відвалу золотодобувної шахти в Йоганнесбургу. Фото: AfriPics.com/Alamy

Нині копальня South Deep вважається найбільшою за запасами золота у світі, а також сьомою за глибиною шахтою у світі. Вона простягається на три кілометри вглиб під поверхнею басейну Вітватерсранд.

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