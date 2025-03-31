Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Відоме місто в Африці з найбільшою золотою копальнею у світі arrow

Відоме місто в Африці з найбільшою золотою копальнею у світі

31 березня 2025 10:48
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Місто золота в Африці — чому варто побувати туристам
Золоті копальні Йоганнесбургу. Фото: Siphiwe Sibeko/Reuters
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Одне з африканських міст має найбільшу за запасами золота шахту у світі. Мова йде про місто Йоганнесбург, яке є комерційною столицею Південної Африки.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Чому варто відвідати місто Йоганнесбург

Величезне родовище золота перетворило Йоганнесбург на центр гірничодобувної промисловості. З 1970-х років в басейні було видобуто понад 40 000 тонн золота, що складає близько 22 відсотків цього коштовного металу на поверхні землі.

Величезний лабіринт шахтних тунелів простягається на понад 140 кілометрів.

Відоме місто в Африці з найбільшою золотою копальнею у світі - фото 1
 Вид зі старого відвалу золотодобувної шахти в Йоганнесбургу. Фото: AfriPics.com/Alamy

Нині копальня South Deep вважається найбільшою за запасами золота у світі, а також сьомою за глибиною шахтою у світі. Вона простягається на три кілометри вглиб під поверхнею басейну Вітватерсранд.

Нагадаємо, ми розповідали про аеропорт в Європі, де можна одночасно приземлитися в трьох країнах. Також ми писали, чому варто відвідати термальні води Косино на Закарпатті.

подорож Африка шахта золото туризм
Реклама
Реклама
Реклама