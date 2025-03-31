Город золота в Африке - почему стоит побывать туристам

Известный город в Африке с самым большим золотым рудником в мире
Один из африканских городов имеет самую большую по запасам золота шахту в мире. Речь идет о городе Йоханнесбург, который является коммерческой столицей Южной Африки.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить город Йоханнесбург
Огромное месторождение золота превратило Йоханнесбург в центр горнодобывающей промышленности. С 1970-х годов в бассейне было добыто более 40 000 тонн золота, что составляет около 22 процентов этого ценного металла на поверхности земли.
Огромный лабиринт шахтных тоннелей простирается на более 140 километров.
Сейчас рудник South Deep считается крупнейшим по запасам золота в мире, а также седьмой по глубине шахтой в мире. Она простирается на три километра вглубь под поверхностью бассейна Витватерсранд.
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