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Известный город в Африке с самым большим золотым рудником в мире

31 марта 2025 10:48
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Город золота в Африке - почему стоит побывать туристам
Золотые рудники Йоханнесбурга. Фото: Siphiwe Sibeko/Reuters
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Один из африканских городов имеет самую большую по запасам золота шахту в мире. Речь идет о городе Йоханнесбург, который является коммерческой столицей Южной Африки.

Об этом пишет Daily Express.

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Огромное месторождение золота превратило Йоханнесбург в центр горнодобывающей промышленности. С 1970-х годов в бассейне было добыто более 40 000 тонн золота, что составляет около 22 процентов этого ценного металла на поверхности земли.

Огромный лабиринт шахтных тоннелей простирается на более 140 километров.

Відоме місто в Африці з найбільшою золотою копальнею у світі - фото 1
Вид из старого отвала золотодобывающей шахты в Йоханнесбурге. Фото: AfriPics.com/Alamy

Сейчас рудник South Deep считается крупнейшим по запасам золота в мире, а также седьмой по глубине шахтой в мире. Она простирается на три километра вглубь под поверхностью бассейна Витватерсранд.

Напомним, мы рассказывали об аэропорте в Европе, где можно одновременно приземлиться в трех странах. Также мы писали, почему стоит посетить термальные воды Косино на Закарпатье.

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