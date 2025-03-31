Город золота в Африке - почему стоит побывать туристам

Золотые рудники Йоханнесбурга. Фото: Siphiwe Sibeko/Reuters

Один из африканских городов имеет самую большую по запасам золота шахту в мире. Речь идет о городе Йоханнесбург, который является коммерческой столицей Южной Африки.

Об этом пишет Daily Express.

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Огромное месторождение золота превратило Йоханнесбург в центр горнодобывающей промышленности. С 1970-х годов в бассейне было добыто более 40 000 тонн золота, что составляет около 22 процентов этого ценного металла на поверхности земли.

Огромный лабиринт шахтных тоннелей простирается на более 140 километров.

Вид из старого отвала золотодобывающей шахты в Йоханнесбурге. Фото: AfriPics.com/Alamy

Сейчас рудник South Deep считается крупнейшим по запасам золота в мире, а также седьмой по глубине шахтой в мире. Она простирается на три километра вглубь под поверхностью бассейна Витватерсранд.

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