Як економити на квитках на літак — додаток для туристів

Дівчина планує подорож літаком. Фото: Freepik

Щоб подорожувати іншими країнами, не обов'язково витрачати всю зарплату. Завдяки лоукостерам, багато туристів мають можливість економити на перельотах.

Користувачка aleksa.meow в TikToK порадила українцям додаток, який дозволить вам заощадити на авіаперельотах.

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Дівчина порадила встановити на смартфон додаток KIWI.COM. В ньому можна переглянути вигідні пропозиції по європейським країнам.

Туристка обирає країну вильоту та їй видає усі доступні рейси за невеликі гроші. Таким способом дівчина дісталася з Польщі до італійського Мілану за 700 гривень та насолодилася озером Комо.

Дівчина радить перевіряти вартість квитка з декількох країн відправлень і вибрати для себе більш доступний.

Нагадаємо, літак Boeing 787 авіакомпанії United Airlines, що летів з Лос-Анджелеса до Шанхаю, змусили розвернутися через помилку пілота. Також ми рекомендували відвідати місто з казковою красою у Франції.