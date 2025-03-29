Як економити на квитках на літак — додаток для туристів

Туристка порадила додаток, що знаходить дешеві рейси
Щоб подорожувати іншими країнами, не обов'язково витрачати всю зарплату. Завдяки лоукостерам, багато туристів мають можливість економити на перельотах.
Користувачка aleksa.meow в TikToK порадила українцям додаток, який дозволить вам заощадити на авіаперельотах.
Як економити на квитках на літак
Дівчина порадила встановити на смартфон додаток KIWI.COM. В ньому можна переглянути вигідні пропозиції по європейським країнам.
Туристка обирає країну вильоту та їй видає усі доступні рейси за невеликі гроші. Таким способом дівчина дісталася з Польщі до італійського Мілану за 700 гривень та насолодилася озером Комо.
Дівчина радить перевіряти вартість квитка з декількох країн відправлень і вибрати для себе більш доступний.
@aleksa.meow
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ ✈️❤️ частина 1🥹 Цікаво?) #подорожі #лайфхакидляподорожей #подорожієвропою♬ оригінальний звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐
Нагадаємо, літак Boeing 787 авіакомпанії United Airlines, що летів з Лос-Анджелеса до Шанхаю, змусили розвернутися через помилку пілота. Також ми рекомендували відвідати місто з казковою красою у Франції.
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