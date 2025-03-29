Как экономить на билетах на самолет - приложение для туристов

Туристка посоветовала приложение, которое находит дешевые рейсы
Чтобы путешествовать по другим странам, не обязательно тратить всю зарплату. Благодаря лоукостерам, многие туристы имеют возможность экономить на перелетах.
Пользовательница aleksa.meow в TikToK посоветовала украинцам приложение, которое позволит вам сэкономить на авиаперелетах.
Как экономить на билетах на самолет
Девушка посоветовала установить на смартфон приложение KIWI.COM. В нем можно просмотреть выгодные предложения по европейским странам.
Туристка выбирает страну вылета и ей выдает все доступные рейсы за небольшие деньги. Таким способом девушка добралась из Польши в итальянский Милан за 700 гривен и насладилась озером Комо.
Девушка советует проверять стоимость билета из нескольких стран отправлений и выбрать для себя более доступный.
@aleksa.meow
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Напомним, самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, заставили развернуться из-за ошибки пилота. Также мы рекомендовали посетить город со сказочной красотой во Франции.
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