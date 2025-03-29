Как экономить на билетах на самолет - приложение для туристов

Девушка планирует путешествие на самолете. Фото: Freepik

Чтобы путешествовать по другим странам, не обязательно тратить всю зарплату. Благодаря лоукостерам, многие туристы имеют возможность экономить на перелетах.

Пользовательница aleksa.meow в TikToK посоветовала украинцам приложение, которое позволит вам сэкономить на авиаперелетах.

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Девушка посоветовала установить на смартфон приложение KIWI.COM. В нем можно просмотреть выгодные предложения по европейским странам.

Туристка выбирает страну вылета и ей выдает все доступные рейсы за небольшие деньги. Таким способом девушка добралась из Польши в итальянский Милан за 700 гривен и насладилась озером Комо.

Девушка советует проверять стоимость билета из нескольких стран отправлений и выбрать для себя более доступный.

Напомним, самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, заставили развернуться из-за ошибки пилота. Также мы рекомендовали посетить город со сказочной красотой во Франции.