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Рейс розвернули назад до Китаю через забутий паспорт пілота

25 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Літак розвернули через те, що пілот забув паспорт — деталі
Пілот керує літаком. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Літак Boeing 787 авіакомпанії United Airlines, що летів з Лос-Анджелеса до Шанхаю, змусили розвернутися. З'ясувалось, що один з пілотів полетів без паспорта.

Про це пише CNN.

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Повідомляється, що рейс UA 198 вилетів з аеропорту Лос-Анджелеса близько 14:00 в суботу, 22 березня. На ньому перебувало 257 пасажирів і 13 членів екіпажу. Літак прямував до найбільшого міста Китаю Шанхаю.

Проте через дві години літак був перенаправлений до Сан-Франциско.

"У пілота не було з собою паспорта. Ми організували новий екіпаж, щоб доставити наших клієнтів до місця призначення того ж вечора. Клієнтам були надані ваучери на харчування та компенсація", — повідомили в авіакомпанії.

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Закордонний паспорт. Фото: Freepik

Рейс з новим екіпажем приземлився в Шанхаї приблизно на шість годин пізніше за розкладом.

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