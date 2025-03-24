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Південна Корея страждає від масштабних пожеж — фото

24 березня 2025 12:58
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
У Південній Кореї палають масштабні пожежі — є загиблі
Рятувальники борються із вогнем у Південній Кореї. Фото: Reuters
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Цими вихідними у Південній Кореї спалахнуло понад два десятки пожеж. Тисячі мешканців країни були вимушені евакуюватися, і ще четверо людей загинуло.

Про це повідомляє CNN.

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Згідно з оперативною доповіддю Міністерства внутрішньої безпеки, першу лісову пожежу у Санчхоні, провінції Південний Кьонсансан, спричинила іскра від газонокосарки.

Загинуло четверо рятувальників, які намагалися побороти вогонь. 

Повідомляється, що станом на ранок понеділка пожежу не вдалося локалізувати, і вона охопила понад 1 464 гектари територій країни. Понад 2 740 людей були змушені евакуюватися через пожежі. Вогонь зруйнував понад 162 будівлі.

Пожежа також спалахнула в тисячолітньому буддійському храмі Унрамса в районі Ийсон, що був побудований за часів династії Сілла. Проте ченцям вдалося врятувати декілька реліквій.

Надзвичайний стан був запроваджений у місті Ульсан, провінціях Південний і Північний Кьонсансан.

Лісові пожежі є звичним явищем для Південної Кореї. Вогонь поширюється у найбільш посушливі місяці — лютому, березні та квітні.

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