У Південній Кореї палають масштабні пожежі — є загиблі

Південна Корея страждає від масштабних пожеж — фото
Цими вихідними у Південній Кореї спалахнуло понад два десятки пожеж. Тисячі мешканців країни були вимушені евакуюватися, і ще четверо людей загинуло.
Про це повідомляє CNN.
У Південній Кореї евакуюють людей
Згідно з оперативною доповіддю Міністерства внутрішньої безпеки, першу лісову пожежу у Санчхоні, провінції Південний Кьонсансан, спричинила іскра від газонокосарки.
Загинуло четверо рятувальників, які намагалися побороти вогонь.
Повідомляється, що станом на ранок понеділка пожежу не вдалося локалізувати, і вона охопила понад 1 464 гектари територій країни. Понад 2 740 людей були змушені евакуюватися через пожежі. Вогонь зруйнував понад 162 будівлі.
Пожежа також спалахнула в тисячолітньому буддійському храмі Унрамса в районі Ийсон, що був побудований за часів династії Сілла. Проте ченцям вдалося врятувати декілька реліквій.
Надзвичайний стан був запроваджений у місті Ульсан, провінціях Південний і Північний Кьонсансан.
Лісові пожежі є звичним явищем для Південної Кореї. Вогонь поширюється у найбільш посушливі місяці — лютому, березні та квітні.
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