Де варто побувати в Польщі — топ-5 весняних локацій

Весняна погода в Польщі. Фото: Pinterest

Багато українців після початку війни знайшли прихисток в Польщі. Весна — чудовий час, щоб відкрити нові куточки країни-сусіда.

Мандрівниця annkutueva в TikTok розповіла, які локації варто відвідати цієї весни в Польщі.

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Хохловська долина. Неважкий маршрут з неймовірними краєвидами. У квітні тут розквітають крокуси.

Tulipanowa Polanka. Це поле з різноманітними сортами тюльпанів. Всього за 20 злотих (приблизно 200 гривень) можна зрізати собі букет і оглянути територію мальовничого парку.

Півострів Гель. Море, піщані пляжі та рибні ресторани. Вздовж всю косу є велодоріжка — можна взяти в оренду велосипед та милуватися краєвидами.

Сплав Дунайцем. Чудове місце для любителів рафтингу. Найкраще їхати у травні, коли погода не занадто пекуча, проте дуже тепло.

Парк Гродек. Це закинутий кар'єр, де облаштували чудовий парк з вільним входом. Тут туристи можуть походити босоніж стежками над водою та погодувати рибок.

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