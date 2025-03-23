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Весна у Польщі — ТОП-5 локацій, які варто відвідати кожному

23 березня 2025 15:53
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де варто побувати в Польщі — топ-5 весняних локацій
Весняна погода в Польщі. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Багато українців після початку війни знайшли прихисток в Польщі. Весна — чудовий час, щоб відкрити нові куточки країни-сусіда.

Мандрівниця annkutueva в TikTok розповіла, які локації варто відвідати цієї весни в Польщі.

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Хохловська долина. Неважкий маршрут з неймовірними краєвидами. У квітні тут розквітають крокуси.

Tulipanowa Polanka. Це поле з різноманітними сортами тюльпанів. Всього за 20 злотих (приблизно 200 гривень)  можна зрізати собі букет і оглянути територію мальовничого парку.

Півострів Гель. Море, піщані пляжі та рибні ресторани. Вздовж всю косу є велодоріжка — можна взяти в оренду велосипед та милуватися краєвидами.

Сплав Дунайцем. Чудове місце для любителів рафтингу. Найкраще їхати у травні, коли погода не занадто пекуча, проте дуже тепло.

Парк Гродек. Це закинутий кар'єр, де облаштували чудовий парк з вільним входом. Тут туристи можуть походити босоніж стежками над водою та погодувати рибок.

Нагадаємо, ми розповідали про найулюбленіших острів багатіїв. Також ми писали про найгарніші замки Європи.

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