Де варто побувати в Польщі — топ-5 весняних локацій

Весна у Польщі — ТОП-5 локацій, які варто відвідати кожному
Багато українців після початку війни знайшли прихисток в Польщі. Весна — чудовий час, щоб відкрити нові куточки країни-сусіда.
Мандрівниця annkutueva в TikTok розповіла, які локації варто відвідати цієї весни в Польщі.
Куди поїхати навесні в Польщі
Хохловська долина. Неважкий маршрут з неймовірними краєвидами. У квітні тут розквітають крокуси.
Tulipanowa Polanka. Це поле з різноманітними сортами тюльпанів. Всього за 20 злотих (приблизно 200 гривень) можна зрізати собі букет і оглянути територію мальовничого парку.
Півострів Гель. Море, піщані пляжі та рибні ресторани. Вздовж всю косу є велодоріжка — можна взяти в оренду велосипед та милуватися краєвидами.
Сплав Дунайцем. Чудове місце для любителів рафтингу. Найкраще їхати у травні, коли погода не занадто пекуча, проте дуже тепло.
Парк Гродек. Це закинутий кар'єр, де облаштували чудовий парк з вільним входом. Тут туристи можуть походити босоніж стежками над водою та погодувати рибок.
@annkutueva
5 ідей на цю весну🌷 А який варіант додали б ви? #українцівпольщі#нашівпольщі#відпочиноквпольщі#подорожіпольщею#місцяпольщі#polandplaces♬ Fire for You (Sped Up) - Cannons
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