Чому німцям не можна жити на дачі — відповідь вас здивує

Літній будинок за містом. Фото: Freepik

Деякі заборони звичні в інших зарубіжних країнах неабияк дивують українців. Мало хто знає, але жителям Німеччини не можна жити на дачі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, з чим пов'язана така незвична для нас заборона в Німеччині.

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В Німеччині немає звичного нам поняття "дача". Невеликі літні будиночки там називають kleingarten (маленький сад — переклад з німецької мови).

Будують такі будиночки не так, як ми звикли, у передмісті серед мальовничої природи, а в вздовж автомобільних доріг і залізниць.

Літній будинок за містом. Фото: Freepik

В Німеччині вважається, що така нерухомість не є придатною для постійного проживання, адже в ній не облаштовано системи водопостачання, каналізації, опалення та пожежної сигналізації. Через це законодавці на державному рівні заборонили німцям мешкати в таких будинках.

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