Почему немцам нельзя жить на даче - ответ вас удивит

Летний дом за городом. Фото: Freepik

Некоторые запреты привычные в других зарубежных странах изрядно удивляют украинцев. Мало кто знает, но жителям Германии нельзя жить на даче.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, с чем связан такой необычный для нас запрет в Германии.

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В Германии нет привычного нам понятия "дача". Небольшие летние домики там называют kleingarten (маленький сад — перевод с немецкого языка).

Строят такие домики не так, как мы привыкли, в пригороде среди живописной природы, а вдоль автомобильных дорог и железных дорог.

Летний дом за городом. Фото: Freepik

В Германии считается, что такая недвижимость не является пригодной для постоянного проживания, ведь в ней не обустроены системы водоснабжения, канализации, отопления и пожарной сигнализации. Поэтому законодатели на государственном уровне запретили немцам жить в таких домах.

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