Скандал з TUI — 800 туристів компанії опинились в лікарні

Літак туристичної компанії TUI. Фото: tui.ua

Понад 800 туристів з Британії подали позов до суду на популярну туристичну компанію TUI. Під час відпочинку в розкішних готелях на Кабо-Верде мандрівники були госпіталізовані із шлунковим захворюванням.

Про це пише Express.

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Повідомляється, що багато дорослих та дітей серйозно захворіли, перебуваючи на восьми різних курортах по всій африканській країні.

Туристи підхопили серйозні захворювання, зокрема кишкову паличку та сальмонелу і деяких з них досі страждають від перенесених симптомів.

Юристи подали позови проти TUI, стверджуючи, що туроператор не зміг захистити їх від численних порушень гігієни. Зокрема, недотримання правил гігієни, подача їжі при неправильній температурі та її повторне використання в наступних прийомах їжі.

Реанімація. Фото: Freepik

Багато людей витратили сотні тисяч доларів на відновлення та лікування та досі страждають від перенесеної інфекції. Через зараження також ледь не померли маленькі діти, в тому числі і шестимісячний малюк.

Судова тяганина триває з 2022 року і донині з'ясовуються нові обставини справи.

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