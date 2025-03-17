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Сотні туристів подали на TUI до суду після "пекельної" відпустки

17 березня 2025 12:35
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Скандал з TUI — 800 туристів компанії опинились в лікарні
Літак туристичної компанії TUI. Фото: tui.ua
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Понад 800 туристів з Британії подали позов до суду на популярну туристичну компанію TUI. Під час відпочинку в розкішних готелях на Кабо-Верде мандрівники були госпіталізовані із шлунковим захворюванням.

Про це пише Express.

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Скандал з TUI

Повідомляється, що багато дорослих та дітей серйозно захворіли, перебуваючи на восьми різних курортах по всій африканській країні.

Туристи підхопили серйозні захворювання, зокрема кишкову паличку та сальмонелу і деяких з них досі страждають від перенесених симптомів.

Юристи подали позови проти TUI, стверджуючи, що туроператор не зміг захистити їх від численних порушень гігієни. Зокрема, недотримання правил гігієни, подача їжі при неправильній температурі та її повторне використання в наступних прийомах їжі.

Сотні туристів подали на TUI до суду після "пекельної" відпустки - фото 1
Реанімація. Фото: Freepik

Багато людей витратили сотні тисяч доларів на відновлення та лікування та досі страждають від перенесеної інфекції. Через зараження також ледь не померли маленькі діти, в тому числі і шестимісячний малюк.

Судова тяганина триває з 2022 року і донині з'ясовуються нові обставини справи.

Нагадаємо, ми розповідали, де в Україні варто побувати цієї весни. Також ми писали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair.

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